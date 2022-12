I fan di The Witcher hanno criticato pesantemente la serie Netflix e il suo team creativo nell’ultimo mese: secondo loro, l’intero team degli sceneggiatori dello show non amava la storia originale, anzi, prendevano persino in giro i libri di Andrzej Sapkowski e i videogiochi di CD Projekt Red. A questo punton, la showrunner della serie, Lauren S. Hissrich, ha recentemente risposto a queste critiche.

The Witcher, la showrunner risponde alle critiche: “amo i libri e i giochi della serie originale”

Sui social media, in mezzo a molteplici commenti negativi dedicati alla serie Netflix di The Witcher, Hissrich ha sostenuto che, in realtà, lei è una grande fan dei libri di Andrzej Sapkowski:

Se guardi qualsiasi intervista che abbia mai fatto, comprese quelle con l’autore della storia originale, vedrai che sono un vero fan dei libri . E dei giochi. Credi a tutto ciò che dice una persona, dando per scontato sempre che sia un fatto imprescindibile? Questa affermazione non è vera. Io amo i libri. Sono una schiappa ai giochi, ma questo nel caso è un problema mio, non vostro.

In seguito ha aggiunto:

Non ho mai preso in giro i libri della saga di The Witcher… I libri anzi sono la mia fonte di ispirazione principale, ho un ottimo rapporto con il signor Sapkowski e i miei scrittori sono affidabili e professionali. Non credere a tutto quello che leggi. Ho un grande rispetto per Beau e per gli episodi che ha scritto! L’episodio della strige è uno dei miei preferiti. Ha scritto gli avvenimenti a Kaer Morhen e la morte di Eskel, il che ha avuto un sacco di contraccolpi nel resto della storia, ma lui è stato coraggioso nel raccontare ciò che voleva raccontare. Lo rispetto.

Mentre alcuni membri del team degli sceneggiatori si è scoperto che effettivamente non amassero le opere originali di the Witcher, la showrunner ha continuato a sottolineare quanto siano disastrose queste critiche da parte dei fan. Molti infatti hanno creduto che l’attore Henry Cavill abbia annunciato la sua uscita dalla serie anche per questa poca attinenza alla saga originale.

Cavill, che ha costantemente mostrato una passione per i libri e i giochi di The Witcher, non ha pubblicamente confermato o smentito se ciò ha influenzato le ragioni della sua decisione. Tuttavia, non poco tempo fa è stato riferito che non era sempre d’accordo con i produttori e la direzione della serie Netflix. Si parlava di riformulare il ruolo di Geralt di Rivia già nella fase di post-produzione della seconda stagione.

Ora, dalla stagione 4 in poi, lo strigo sarà interpretato dall’attore Liam Hemsworth, che originariamente aveva fatto il provino per il ruolo nel 2018, quando lo show era ancora in fase di casting. Aveva dimostrato di essere un candidato preferito, anche se alla fine il ruolo è stato assegnato a Cavill, che l’aveva perseguito prima dell’inizio del casting. Intanto, potremo vedere un’ultima volta Cavill nei panni di Geralt nella terza stagione di The Witcher, che andrà in onda nell’estate del 2023.