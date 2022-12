In attesa del primo trailer che verrà pubblicato a breve la rivista Total Film ha diffuso in rete la sinossi ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del pluripremiato film animato uscito nelle sale nel 2018 e che ha visto il debutto sul grande schermo di Miles Morales. Dalle prime informazioni emergono nuovi pericoli e sfide da affrontare per il giovane eroe.

Gli Spider-Man nel poster del primo film

La sinossi ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere a tempo pieno di Brooklyn viene catapultato attraverso il Multiverso, dove incontra un team di Uomini-Ragno incaricato di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si trova a scontrarsi con gli altri Ragni e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà diretto da Joaquim Dos Santos e scritto da Phil Lord e Chris Miller. Nel cast vocale figurano Shameik Moore (Miles Morales), Hailee Steinfeld (Spider-Gwen), Oscar Isaac (Miguel O’Hara/Spider-Man 2099), Jake Johnson (Peter B. Parker/Spider-Man). Il villain del film sarà The Spot (La Macchia), doppiato da Jason Schwartzman. The Spot è l’alter ego di uno scienziato che viene assoldato da Kingpin per commettere diversi crimini, tra cui quello di replicare i poteri di Cloak. La missione non fu un successo e si ritrovò a essere cosparso di macchie per tutto il corpo. Non semplici macchie, bensì dei veri e propri portali oscuri che gli consentono di di trasportarsi ovunque voglia e far sparire chiunque e qualsiasi cosa a piacimento.

Il film uscirà nelle sale il 2 giugno 2023 e sarà poi accompagnato da un sequel, Beyond the Spider-Verse, in uscita il 29 marzo 2024. Across the Spider-Verse potrà contare su ben stili d’animazione differenti oltre a cameo di numerosi personaggi provenienti dall’universo dell’uomo ragno. Staremo a vedere quali altre versioni alternative di Spider-Man compariranno: persino Tom Holland e Zendaya, interpreti della trilogia legata all’MCU, hanno espresso il desiderio di far parte in qualche modo del film animato.