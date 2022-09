Durante il D23 Expo della Disney è stato mostrato il primo teaser trailer del film live-action de La Sirenetta. Andando oltre le varie discussioni e critiche del pubblico nei confronti di questo nuovo progetto, nel video è possibile avere un assaggio delle potenzialità (che sonore) di Halle Bailey nel ruolo di Ariel, trovandola in procinto di abbozzare qualche momento di una delle canzoni iconiche del film originale.

Dal teaser è possibile anche dare un’occhiata a quello che sarà il mondo in cui i personaggi del film andranno a muoversi, con qualche breve immagine e inquadratura sottomarina, fino a giungere alla nostra protagonista che nella sua grotta segreta intona “Part of your world”. Possiamo quindi scorgere una protagonista nel momento di desiderio e curiosità verso il mondo degli esseri umani, pronta ad innescare una serie di eventi che tutti conosciamo.

Halle Bailey as Ariel in Disney's live-action THE LITTLE MERMAID. Photo courtesy of Disney. .. 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Quando uscirà La Sirenetta?

Il remake live-action del classico Disney del 1989 (potete acquistarlo su su Amazon) arriverà in sala nel weekend del Memorial Day, il 26 maggio 2023. Andando oltre il recente teaser, i lavori intorno a La Sirenetta sono cominciati nel corso del 2016, con la selezione della Bailey come protagonista, e la conseguente ufficializzazione della cosa, soltanto nel 2019. Il tutto venne rivelato dal pubblico direttamente dai social dell’attrice, la quale pubblicò, a luglio di quell’anno, una sua foto su una spiaggia con indosso una coda di sirena, raccontando il tutto nella sottostante didascalia.

Vi ricordiamo che la primissima trasposizione ed anche questo live action s’ispirano a una fiaba di Hans Christian Anderson. Con l’apporto della Disney il personaggio ha raggiunto e superato la fama a livello mondiale, divenendo parte integrante della crescita di una generazione e più. Questo remake sarà diretto da Ron Marshall e vede, oltre all’attrice suddetta, nel cast: Jonah Haur-King come principe Eric, Jacob Tremblay nei panni di Flounder, Daveed Diggs come Sebastian e Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

L’offerta di Disney Plus