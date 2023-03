Finalmente possiamo dare un primo sguardo al nuovo live-action de La sirenetta, firmato da Rob Marshall, attraverso il trailer pubblicato durante gli Oscar 2023. Negli scorsi mesi si è parlato tantissimo di questa pellicola, dei lavori sul set, del modo in cui il regista ha inteso e cercato di lavorare con il celebre personaggio trasposto in precedenza dalla Disney, e sulle varie scelte in termini di cast. I paragoni con il classico del 1989 saranno inevitabili, ricordandovi che lo trovate su Disney Plus.

La Sirenetta: il nuovo e coloratissimo trailer ci prende per mano e ci porta ad Atlantica

Questo trailer, pubblicato sul canale You Tube dei Walt Disney Studios, ci offre uno scorcio di quello che sarà la pellicola, anticipandoci non solamente l’estetica generale del mondo costruito, ma anche il modo in cui il cast caratterizzerà i celebri personaggi che comporranno la storia.

Nel susseguirsi delle immagini offerte, inoltre, possiamo notare anche alcuni momenti iconici presenti pure nel film d’animazione de La sirenetta come: il naufragio del principe Eric e il salvataggio da parte di Ariel, oppure la firma del contratto per il patto con Ursula, o l’iconica sequenza sullo scoglio che presentava il film d’animazione anche nell’1989, e tanti altri momenti che i fan di sempre sapranno sicuramente riconoscere al volo.

In accompagnamento al trailer de La Sirenetta, inoltre, è stato condiviso anche il suo poster ufficiale in cui possiamo vedere Halle Bailey al centro della scena, circondata da una serie di personaggi (Re Tritone, Ursula ed Eric), e da una marea di dettagli marini tutto intorno.

Vi ricordiamo che il nuovo live-action de La sirenetta uscirà nei cinema italiani il 24 maggio. Nel suo cast troviamo: Halle Bailey nei panni di Ariel, Jonah Hauer-King in quelli del principe Eric, Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, Javier Bardem come Re Tritone, Daveed Diggs che sarà la voce di Sebastian, Jacob Tremblay come voce di Flounder e Awkwafina al doppiaggio di Scuttle. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli e dichiarazioni nei confronti del progetto targato Disney.

New poster for ‘The Little Mermaid,’ in theaters May 26. pic.twitter.com/ykfmLmTHLB — Pop Crave (@PopCrave) March 13, 2023

