La Società Segreta dei Principi Minori presto su Disney+

La Società Segreta dei Principi Minori (Secret Society of Second-Born Royals) sarà presto disponibile su Disney+, in esclusiva per la piattaforma streaming.

Principi di giorno, eroi di notte.

Sam è la secondogenita del Regno di Illyria, destinata a non poter regnare (sua sorella Eleanor sarà Regina prima di lei) né suonare in una rock band come vorrebbe. Il ruolo di secondogenita le va stretto: ci sono tante cose che potrebbe fare se non fosse una principessa. Vista questa sua natura ribelle, alla Regina Catherine non rimane che mandarla in un collegio molto particolare: gli studenti sono solo cinque, tutti secondogeniti di importanti famiglie reali.

Esiste un gene, infatti, che viene ereditato solo dai secondogeniti reali, e che garantisce loro poteri sovrumani. Tradizionalmente questi poteri vengono allenati e messi al servizio del Regno, ma è sempre difficile addestrare giovani cresciuti a corte. Nasce così la Società Segreta dei Principi Minori (Secondogeniti in lingua originale), creata appositamente per rendere questi ragazzi dei veri e propri supereroi, destinati a servire il loro regno rimanendo nell’ombra dei loro fratelli, senza per questo essere meno importanti.

Di seguito il trailer del nuovo live action movie originale.

La protagonista Sam è interpretata da Peyton Elizabeth Lee, già protagonista di Andy Mack, serie TV di casa Disney. Gli altri quattro principi minori Tuma, Roxana, January e Matteo saranno interpretati dai giovani Niles Fitch, Olivia Deeble, Isabella Blake-Thomas e Faly Rakotohavana, mentre la pellicola è diretta da Anna Mastro, che il pubblico conosce per Marvel’s Runaways.

Sia il cast che la produzione de La Società Segreta dei Principi Minori vengono da entrambe le realtà: Disney e Marvel, e sembrano perfetti per quello che sarà un incrocio tra i due mondi. Principesse e supereroi, vita di corte e missioni per salvare il mondo dal supercattivo di turno. Sapevamo che questo sarebbe successo, prima o poi, adesso non c’è che da attendere.