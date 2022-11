Dalla star di Stranger Things, David Harbour, arrivano alcune dichiarazioni che sicuramente non faranno la felicità dei fan del franchise. Secondo quanto riportato, l’attore ha confermato che la tanto attesa nuova stagione finale di Stranger Things non farà il suo debutto prima del 2024. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo.

La stagione finale di Stranger Things

Purtroppo, per la stagione finale di Stranger Things dovremmo aspettare ancora parecchio tempo. Durante un’intervista con Collider, David Harbour ha infatti rivelato che le riprese della nuova stagione inizieranno soltanto nel 2023 in contemporanea con la produzione del prossimo film Marvel Thunderbolts. Per la star non sarà quindi semplice riuscire a incastrare tutti gli impegni, che lo vedranno impegnato in due set di grande rilievo.

A tal proposito l’attore ha infatti detto che le produzioni dovranno in qualche modo incastrarsi in modo tale che possano essere portate avanti parallelamente. L’attore non specifica le modalità, ne conosce ancora la pianificazione. Tuttavia immagina che lavorerà una settimana da una parte, una dall’altra, e così via. Secondo quanto emerso, di positivo c’è che entrambe le produzioni sembrerebbero girare ad Atlanta, e questo dal punto di vista logistico sarebbe senz’altro una gran comodità.

La sceneggiatura della stagione finale

Tornando a Stranger Things, l’attore aveva anche parlato della sceneggiatura dell’ultima stagione, che ad oggi non sempre essere ancora completata al 100%. La star spera che questa sia comunque definita entro la fine del 2022.

Tuttavia, in precedenza, Ross Duffer aveva chiarito che Hopper e il resto dei personaggi vedranno la conclusione dei loro archi narrativi e che l’ultima stagione sarà una sorta di punta dell’iceberg che andrà a ricongiungersi ai fatti avvenuti nella prima stagione.

Nell’attesa del debutto della stagione finale di Stranger Things, vi ricordiamo che le prime quattro stagioni sono disponibili sulla piattaforma streaming Netflix.