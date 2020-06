La Star Wars Celebration è stata rinviata al 2022

Anche la Star Wars Celebration, manifestazione dedicata ai fan di Star Wars, si unisce agli eventi annullati a causa dell’emergenza sanitaria, slittando addirittura di due anni.

Questo è il comunicato ufficiale che si può leggere sul sito della manifestazione della Star Wars Celebration, la celebre manifestazione pensata per tutti i fan del franchise di Star Wars:

“Ai nostri fan e amici della Star Wars Celebration, All’interno della manifestazione, la salute e la sicurezza dei nostri fan, partecipanti, espositori, ospiti e personale è sempre stata la nostra priorità numero uno. A causa dell’impatto globale del virus COVID-19 e nel parlare con le autorità locali e statali sulle ultime linee guida sulla salute pubblica relative alle convenzioni interne, abbiamo deciso di annullare la Star Wars Celebration per il 2020. Mentre questa notizia è deludente, siamo però lieti di annunciare che la Star Wars Celebration tornerà al Anaheim Convention Center dal 18 al 21 agosto 2022.”

Come molte manifestazioni nelle quali è presente una gran quantità di persone, anche la Star Wars Celebration si unisce agli eventi annullati in questo sfortunato 2020, nel quale l’emergenza sanitaria in corso ha obbligato le varie organizzazioni a rivedere i piani per lo svolgimento in sicurezza delle stesse.

Molti hanno optato per la cancellazione ed il rinvio a data da destinarsi, altri hanno semplicemente (e in maniera molto ottimistica) spostato la data di qualche mese, mentre altri ancora, come nel caso della Star Wars Celebration, hanno deciso di posticipare di molto il periodo in cui si svolgerà la manifestazione.