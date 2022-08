Prime 1 Studio e Blitzway sono liete di annunciare una nuova interessante proposta pensata per tutti i fan DC. Direttamente dal film in arrivo, la statua di Black Adam è disponibile in due differenti versioni. Non perdiamo altro altro tempo e andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

La statua di Black Adam in due versioni differenti

Come dicevamo, la statua è basata sul film in uscita della DC ed è disponibile in due versioni. La prima è la Vigilante Edition e mostra il personaggio completamente nero. La seconda invece, denominata Champion Edition, vede il protagonista dotato di una cintura dorata, braccialetti dorati e stivali dorati. Tolte queste differenza, le versioni hanno le stesse caratteristiche.

Foto: ©Prime 1 Studio

I dati tecnici

Entrambe le statue sono realizzate nell’imponente scala 1/3. Il risultato di tale produzione è quindi di enorme impatto visivo grazie all’altezza complessiva di ben 96 cm!

Dalle immagini possiamo ammirare come dal punto di vista tecnico nulla sia fuori posto. Black Adam è magistralmente rappresentato e la statua ha a corredo alcuni interessanti accorgimenti che siamo certi faranno la gioia dei fortunati, futuri, possessori.

Tra questi troviamo infatti la possibilità di sostituire il volto e cambiare le mani, così da ricreare potenzialmente scene diverse. La statua è inoltre dotata di un mantello realizzato in vero tessuto. Anch’esso è rimovibile a seconda del proprio gusto personale e in base alle necessità espositive.

Tra le chicche presenti troviamo poi un sapiente utilizzo dell’illuminazione LED che, a seconda della versione, danno luce al petto e agli occhi del personaggio. Entrambe le versioni sono prodotte in tiratura limitata. Nello specifico, per la Black Adam Vigilante Edition si parla di soli 300 pezzi a livello mondiale.

Foto: ©Prime 1 Studio

Prezzo e data di uscita

La statua di Black Adam, di Prime 1 Studio e Blitzway, viene proposta sul mercato al prezzo di 1.599 dollari indipendentemente dalla versione scelta. Infine, la sua distribuzione è prevista a partire dal mese di luglio del 2023. Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Prime 1 Studio, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti. Infine, se volete scoprire di più sul personaggio, ecco per voi una selezione di interessanti letture.