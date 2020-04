La Tata: la reunion è su Paramount Network

La Tata, una delle sit-com simbolo degli anni ’90, torna con una reunion speciale. Il cast infatti si ritroverà virtualmente, in diretta sul canale YouTube di Sony Pictures Television, per leggere insieme il copione del primissimo episodio della serie!

La reunion sarà visibile sul sito di Paramount Network da domani martedì 7 aprile con sottotitoli in italiano.

In linea con l’iniziativa #iorestoacasa, e con quella internazionale #alonetogether, la protagonista e co-creatrice della serie Fran Drescher (Francesca Cacace) ha promosso questa reunion virtuale per regalare un sorriso a tutti i fan della serie, ancora oggi numerosi, in questi giorni difficili. Gli attori rileggeranno il copione della puntata pilota dello show, trasmessa per la prima volta negli Usa nel 1993!

A comunicare la reunion era stata infatti proprio Fran Drescher che sui suoi social, già qualche giorno fa, aveva anticipato una grande sorpresa in arrivo.

Oltre a Fran Drescher, alla reunion parteciperanno anche Charles Shaughnessy, Madeline Zima, Daniel Davis, Lauren Lane, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury, Renee Taylor, Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, Rachel Chagall e Jonathan Penner. Unico assente, tra la star del primo episodio, è James Marsden.

Gli episodi de La Tata vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.40 su Paramount Network, canale 27 del digitale terrestre, canale 27 di Tivùsat e canale 158 di Sky oltre ad essere disponibile su Amazon Prime Video.

Se non conosceste La Tata eccovi una breve sinossi:

La celebre sit-com La Tata, diventata un cult degli anni ‘90, segue le divertenti vicende della bambinaia più amata del piccolo schermo: l’italo-americana Francesca Cacace (Fran Drescher). La bella e simpatica Francesca lavora per il ricco Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), capofamiglia e famoso produttore di Broadway, che accoglie in casa l’esuberante tata in crisi. Ad aggiungere divertimento alla storia, ci pensano le gag e i continui battibecchi che coinvolgono l’irreverente maggiordomo di casa Niles, la dispettosa assistente C.C. Babcock, perdutamente innamorata del suo capo, e l’invadente famiglia di Francesca, formata da zia Assunta, zia Yetta, zio Antonio e Lalla.

Alcune curiosità sulla serie: l’adattamento in italiano ha dato origini e abitudini italiane alla protagonista e alla sua famiglia. L’edizione italiana del telefilm è curata da Elena Sansonetti per Mediaset (mai accreditata nei titoli di coda). La direzione del doppiaggio, eseguito presso Studioimmagine, è stata affidata a Guido Leoni fino alla stagione 5. Nella stagione 6 è stata invece affidata a Massimo Corizza e Lorenza Biella. Questo cambiamento ha causato alcuni piccoli errori di incoerenza nella storia. La traduzione degli episodi non ha infatti tenuto conto di alcune delle modifiche alla trama originale a cui Leoni aveva dato vita, portando così alla scoperta di alcuni avvenimenti che nella versione italiana erano stati eliminati o taciuti.