La terra, il cielo, i corvi recensione: la guerra in campo e nell’animo

“Di momento giusto ce n’è uno, e se te lo fai scappare sei finito”. Basterebbe questa frase per ricostruire tutto il dramma del nuovo graphic novel nato dalla mente di Teresa Radice e Stefano Turconi, già autori di autori de Il porto proibito e Non stancarti di andare. Ma non è sicuramente sufficiente se non la abbiniamo alle tavole che ci accompagnano per oltre duecento pagine, quelle che narrano la storia del gelido ghiaccio in terra russa del marzo 1943 (e no, non è una canzone di Lucio Dalla), quelle de La terra, il cielo, i corvi. Vi raccontiamo di una storia ricca di citazioni di grandi autori del tempo, da Mario Rigoni Stern a Lev Nikolaevič Tolstoj, oltre a tanti rimandi incastonati in un’epoca storica talmente difficile e oscura che, d’istinto, vorremmo annichilirla e cancellarla, ma compiremmo solo un doppio delitto, oltre a quello già consumato nel passato. Comprendiamo nel dettaglio nella recensione cosa abbiamo letto in queste pagine, pubblicate da BAO Publishing. Com’era vivere al tempo della guerra “crucca e assassina”? In quali condizioni si ritrovavano i soldati di diverse nazionalità, ma accomunati da un ardente spirito di sopravvivenza?

Forse è che non ne potevo più di sentirle chiamare “isole delle lacrime”, con i lamenti dei rinchiusi amplificati da quelli del vento, che ostinato fischiava, ululava, irrompeva nei locali attraverso le fessure, ti frugava sotto gli stracci. O forse è solo che avevo un disperato bi-sogno di uscire, camminare, vedere il cielo. Tornare capriolo nel bosco, libero di andare e fare come gli pare, anche senza meta né programmi. Anche a costo del rischio. Soprattutto a costo del rischio.

Il cielo, la terra, i corvi e il ghiaccio La storia però non è di soli uomini freddi, duri, inariditi dalla guerra, dalle notti all’addiaccio e dalla povertà, ma anche di una persona che abbiamo sentito vicina a noi già a partire dalle prime tavole. “Mi chiamo Attilio Limonta, classe 1919. Vengo da un paese sui monti del lago di Como. E questa è la storia di come sono morto”. E’ chiaro da queste due frasi l’incipit della storia che andiamo a scoprire man mano, tra contorni di disegni talvolta solo abbozzati, ma sempre in grado di trasmetterci perfettamente il clima (e il climax) di ogni situazione. Attilio però non è solo, e come dice lui sembra quasi una barzelletta, ma non fa ridere. Ci sono tre uomini che faticano a capirsi, ma che devono dividere la propria sorte comune in un viaggio difficile e dal calore umano emergente solo per brevi tratti e con qualche sparuto barlume. Oltre all’italiano, si conta anche il caporale tedesco Volker Werner, meglio noto come Fuchs (“Volpe”), scappato dalla prigionia del monastero sulle isole Solovetskij, e il loro ostaggio, il giovane russo Ivan Pavlovic Mostovskoij, per farla più breve Vanja.

I tre uomini diventano dunque protagonisti di una traversata a piedi, caratterizzata dalla furtività e dalle asperità che tre soldati potevano chiaramente vivere in territori pericolosi al tempo della Seconda Guerra Mondiale, senza mettere in secondo piano la difficoltà dettata da una convivenza forzata tra persone che faticano a comprendersi, e non solo per le distanze linguistiche emerse in maniera evidente e brutale, anche per i lettori. Se la loro speranza del ritorno a casa è l’ultima a morire, i morti che vedremo in queste pagine saranno parecchi, riportando nei disegni la cruda e nuda verità di un tempo che difficilmente i lettori di questo libro hanno potuto vedere con i propri occhi, a ricordo perenne di un tempo che merita di rimanere inciso nella nostra memoria.

Storia di conflitti sul campo e nel cuore umano

La terra, il cielo, i corvi infatti ci porta all’epoca della tragica campagna di Russia, nonostante la vicenda vera e propria non sia caratterizzata dal puro conflitto e dal racconto di guerra tout court. La narrazione crea e alimenta un fil rouge che trae la propria fibra dal periodo storico da cui vengono tratti gli episodi, ritraendo un mondo stravolto dalla guerra, e che mantiene in un certo modo il senso della vita, della sopravvivenza e dell’umanità.

Questo aspetto è ultimamente evidente nella costruzione di tre personalità diverse, e non solo per via della nazionalità. Ognuno ha una propria percezione della strategia da mettere in atto per cercare di uscire vincitori da una propria battaglia personale, dove il lieto fine non è affatto dato per scontato, così come le stesse decisioni da prendere in merito a dove dirigere i propri passi sono sempre diverse e talvolta stridenti l’una contro l’altra. Per non parlare del proprio vissuto, il proprio portato culturale, il proprio malessere interiore che li spinge a desiderare la fine di tutto quello che hanno vissuto. Nulla in comune tra loro, dunque? Non diremmo: “siamo tutti umani, alla fine” ed è esattamente quello che traspare dalla loro convivenza forzata e dalla loro scorta, comunque limitata, di pazienza.