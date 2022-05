La terza stagione di Kaguya-sama: Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunosen), adattamento dell’omonima serie manga di Aka Akasaka edita in Italia dalla Star Comics, intitolata Kaguya-sama wa Kokurasetai -Ultra Romantic-, ha fatto il suo debutto l’8 aprile. L’episodio 5 della nuova stagione ha ricevuto un ending davvero speciale creato con una nuova animazione. La canzone si intitola My Nonfiction ed è cantata da Makoto Furukawa, il doppiatore di Shirogane e da Konomi Kohara la doppiatrice di Chika Fujiwara. Non solo. Ciò che è speciale in questa sequenza finale è che è stata diretta da Vercreek, un animatore diciottenne delle Filippine e questo è stato il suo debutto alla regia.

L’ending speciale della terza stagione di Kaguya-sama: Love is War

Vercreeck, il cui vero nome è Vynz Allen Lopez, ha lavorato in precedenza come animatore chiave in titoli come Jujutsu Kaisen e della Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti. Sul suo account Twitter ha spiegato il processo creativo dietro la sequenza finale che ha anche fatto da storyboard. Vercreeck spiega che aveva in mente tre cose quando l’ha realizzata: il rapporto mentore-allievo di Fujiwara e Shirogane, la confessione d’amore indiretta di Shirogane, ma anche Iino che si prende gioco di Ishigami.

Il rapper giapponese AKKOGORILLA ha scritto il testo della canzone e ha anche composto la musica con PARKGOLF, il quale si è occupato dell’arrangiamento. La canzone sarà disponibile in streaming domani 10 maggio. Questa l’illustrazione dello stile dell’album:

Vi ridoriamo che la terza stagione vede il ritorno di Aoi Koga come Kaguya Shinomiya, Makoto Furukawa come Miyuki Shirogane, Konomi Koha come Chika Fujiwara, Ryōta Suzuki come Yū Ishigami, Yuki Takada come Rei Onodera, Miyu Tomita come Miko Iino, Yumiri Hanamori come Ai Hayasaka, Momo Asakura come Nagisa Kashiwagi, Rina Hidaka come Kobachi Osaragi, Taku Yashiro è il fidanzato di Kashiwagi, Yutaka Aoyama come narratore.

Eccovi il video dell’ending:

A proposito del manga

Aka Akasaka ha iniziato a serializzare la serie Kaguya-sama: Love is War sulla rivista Miracle Jump di Shueisha nel maggio 2015, ma è passata a Young Jump nel marzo 2016. In Italia il manga è in corso per la casa editrice Star Comics (recuperate il primo volume su Amazon!):