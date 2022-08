La terza stagione di The Mandalorian è uno degli eventi più attesi da parte del fandom di Star Wars. Anche se l’attenzione è ora rivolta ad Andor, la prossima serie ambientata nella galassia lontana lontana ad arrivare su Disney+, gli eventi delle precedenti stagioni della serie dedicata a Din Djarin e la sua presenza in The Book of Boba Fett hanno segnato una rotta precisa per il viaggio del Mandaloriano. Una costruzione del mito del personaggio che, come confermato dalla produzione della serie, nella terza stagione di The Mandalorian tratterà la redenzione di Din Djarin.

Secondo Jon Faavreau, la terza stagione di The Mandalorian racconterà la redenzione di Din Djarin

The Mandalorian ha il merito di aver mostrato ai fan di Star Wars l’importanza della cultura mandaloriana, precedentemente solo accennata in altre opere, come Clone Wars e Rebels. L’aver ambientato The Mandalorian negli anni successivi alla caduta dell’Impero vista in Il Ritorno dello Jedi ha consentito agli sceneggiatori di costruire una narrazione che mostri aspetti mai visti dei figli di Mandalore, intrecciando alla vita di Din Djarin anche il ritorno del primo mandaloriano mai visto in Star Wars, Boba Fett.

Non si può tuttavia ignorare che Din Djarin, nella sua missione atta a proteggere il piccolo Grogu, abbia violato alcuni dei dettami della sua cultura, al punto che è stato considerato un esiliato. Nonostante abbia conquistato in duello con Moff Gideon la Darksaber, la spada laser mandaloriana che garantisce al suo possessore il titolo di regnante di Mandalore. Ruolo che era ambito da Bo-Katan Kryze (Katee Sackoff) e non desiderato da Din Djanrin, che si ritrova ora intrappolato in questa difficile situazione.

Come questa situazione verrà risolta è ancora un misterto, ma durante un’intervista con Dagobah Dispatch, Jon Favreau, che assieme a Dave Filoni è l’artefice della rinascita seriale di Star Wars, ha lasciato come la terza stagione di The Mandalorian sarà una storia di redenzione per Din Djarin:

Abbiamo stabilito in The Book of Boba Fett che c’è un’opportunità per il mandaloriano per redimersi, perché ha violato il Credo togliendosi l’elmo. E tra i mandaloriani del suo gruppo, questo non è permesso. Ora, sappiamo che esistono altri gruppi di mandaloriani con diverse regole. In Clone Wars, abbiamo visto grazie a Dave (Dave Filoni, NdR) e ai personaggi a cui ho prestato la mia voce che ci sono alcune differenze. E come questi gruppi dovranno collaborare è qualcosa che stiamo cercando di decidere. Il punto nodale per tutte queste culture, ovviamente, è il mondo natio da cui sono state esiliate, è Mandalore.

Questo commento lascia intendere come Din Djarin, nella sua ricerca di redenzione, dovrà obbligatoriamente affrontare gli altri clan mandaloriani, se intende guidare il suo popolo alla riconquista di Mandalore. Pure brandendo la Darksaber, Djarin non sarà probabilmente riconosciuto da tutti come il signore di Mandalore, specialmente da parte dei seguaci di Bo-Katan.

