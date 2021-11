La tiratura di Weekly Shonen Jump è ai minimi storici

La tiratura di Weekly Shonen Jump, la rivista manga ammiraglia di casa Shueisha, è ai minimi storici, secondo il recente report a cura del Japan Magazine Publishers Association (JMPA).

Aritmeticamente parlando, il crollo della rivista si è attestato a 1.371,818 milioni di copie stampate nel corso del periodo che va da luglio a settembre 2021.

La notizia sconvolge dal momento che la caduta di cui parla l’associazione procede in maniera costante senza aver avuto, dai tempi di gennaio-marzo 2014, possibilità di ripresa. Precisiamo che in quest’ultimo periodo appena citato la tiratura si attestava a 2.715,834 di copie (e si parlava già di crollo).

Citando altri dati, nel 2017 le copie si attestavano a 1.915,000 milioni; fra gennaio-marzo 2020, invece, 1.572,833; infine, 1.475,000 di copie tra ottobre e dicembre 2020.

Come intitolato, si parla di una tiratura ai minimi storici per Weekly Shonen Jump, la casa che ha dato i natali a franchise celebri e ancora oggi influenti, che procede costante quasi da 10 anni. Cosa si inventerà la casa editrice per far rinsaldare il prestigio del magazine? Staremo a vedere cosa ci attende il prossimo futuro… magari nuove strategie di vita delle opere? Non più affidate principalmente ai desideri/approvazione dei lettori e più improntate al best for business?

Il 2022 è alle porte e l’anno nuovo potrebbe essere uno stimolo a rinsaldare la reputazione del magazine (per onore di cronaca il record di copie stampate è del 1994 per un totale di 6.53 milioni).

Weekly Shonen Jump: nuove opere ed eroi

Nel frattempo, nonostante la crisi silenziosa, Shueisha sta lanciando in queste settimane nuovi manga. Dopo la cancellazione anzitempo di The Hunters Guild: Red Hood di Yuki Kawaguchi e Neru: Way of the Martial Artist di Minya Hiraga, all’interno del numero 50 ha esordito Ayashimon di Yuji Kaku, la nuova creatura dall’autore di Hell’s Paradise, mentre a seguire, nei numeri successivi, arriverà Mamore! Shugomaru di Daiki Ihara e Doron Dororon di Kagen Osu. Qui tutti i dettagli in merito.

E, ancora, sono stati anche decretati i tre nuovi manga popolari in corso di serializzazione e potete scoprirli cliccando qui verso il nostro precedente articolo.