la tredicesima stagione di Doctor Who torna sul set

Come sempre Doctor Who trova il modo di fare un po’ di magia sui propri spettatori quando meno se lo aspettano, distraendo il pubblico con l’attesa ansiosa di “Revolution of the Daleks”, in arrivo durante questa stagione natalizia, mentre esce l’annuncio, a sorpresa, che Jodie Whittaker, Mandip Gill ed il resto del cast stanno già girando la tredicesima stagione di Doctor Who. L’annuncio è stato dato con la pubblicazione di un’immagine ufficiale.

Con i protocolli di sicurezza per fronteggiare la pandemia in atto, il team dietro la tredicesima stagione di Doctor Who sta ora girando sotto le rigide linee guida del governo britannico per garantire la sicurezza di tutto il cast e l’equipaggio. A questo scopo, il tempo necessario ad applicare tutte le normative e i protocolli aggiunti stanno portando la stagione, originariamente prevista come composta da 11 episodi, ad essere ridotta a 8 episodi.

Lo showrunner di Doctor Who, Chris Chibnall, ha spiegato:

In questi strani anni, il team di produzione di ‘Doctor Who’ ha fatto miracoli per riportare lo show in produzione. Siamo entusiasti di essere tornati per lo spettacolo. Data la complessità di fare Doctor Who, e con nuovi e rigorosi protocolli di lavoro COVID, ci vorrà un po’ più di tempo per filmare ogni episodio, il che significa che ci aspettiamo di finire con otto episodi, piuttosto che con i soliti 11. Ma state tranquilli, l’ambizione, l’umorismo, il divertimento e le paure che vi aspettate da Doctor Who saranno ancora saldamente al loro posto. Per tutti in tutto il mondo, questo è un periodo impegnativo , ma il Dottore non si sottrae mai a una sfida!

Parlando a nome dei BBC Studios, l’Executive Producer Matt Strevens ha aggiunto:

Siamo così entusiasti di aver sbloccato il TARDIS, spolverato il cacciavite sonico, ed essere in grado di iniziare a girare di nuovo per la prossima stagione di Doctor Who. L’incredibile team di produzione, la troupe e il cast hanno fatto miracoli per farci riprendere in questi tempi difficili. Sarà divertente e piena di azione come sempre, con un sacco di sorprese.

Il Tredicesimo Dottore è stato visto per l’ultima volta nella drammatica finale della Stagione 12, quando il destino del Dottore è stato apparentemente lasciato in sospeso dopo che è stata rinchiusa in una prigione eterna. Nel prossimo speciale festivo, intitolato “Revolution of the Daleks”, i compangni del Dottore Yaz (interpretato da Mandip Gill), Ryan (interpretato da Tosin Cole) e Graham (interpretato da Bradley Walsh) dovranno riprendere le loro vite senza di lei. Tuttavia, scopriranno presto un piano inquietante che coinvolge uno dei più grandi e temuti nemici del Dottore: i Dalek. Riusciranno a combattere i Dalek senza il Dottore? Il Dottore riuscirà a tornare per la tredicesima stagione di Doctor Who?