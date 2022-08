Un avvenimento presente tra quelli che hanno luogo in The Sandman è basato su un fatto realmente accaduto nei primi anni del ‘900. Benché Sandman sia un’opera di fantasia, che contiene numerosi riferimenti mitologici, folkloristici, talvolta biblici o religiosi in generale, non è raro rintracciarvi anche personaggi o fatti appartenenti alla storia reale. È questo il caso della vera epidemia che ha ispirato Sandman, ovvero quella di encefalite letargica che ha colpito milioni di individui nel 1916 e che vediamo diffondersi anche in The Sandman.

La vera epidemia che ha ispirato The Sandman

Tra il 1916 e il 1925 il mondo è stato colpito da una misteriosa epidemia di encefalite letargica o encefalite di von Economo-Cruchet (dai nomi degli studiosi che l’hanno identificata). Più comunemente essa può essere definita anche “malattia del sonno”, poiché causa una condizione di ipersonno nei soggetti che ne vengono colpiti, ovvero un sonno che persiste continuamente e che induce i pazienti a riaddormentarsi immediatamente se risvegliati. L’encefalite letargica si è diffusa inizialmente a partire dall’Europa, interessando Austria, Romania, Francia e Spagna, per poi diffondersi anche nel resto dell’occidente fino a colpire il resto del mondo.

Un sonno profondo causato da un’infiammazione dell’encefalo veniva accompagnato spesso anche da dolori, confusione mentale, febbre e cefalee: ecco quali erano i sintomi della vera epidemia che ha ispirato Sandman, di cui ancora oggi non è stato identificato il virus che l’ha causata. Più o meno nello stesso periodo nel mondo si è diffusa anche l’influenza spagnola, inducendo gli studiosi a ipotizzare che le due malattie fossero collegate tra loro, tuttavia tale ipotesi è stata confutata e della misteriosa epidemia di encefalite letargica non si conoscono ancora le cause precise. Al di là di ciò, la sua vasta diffusione e la sua mortalità sono innegabili: si stima che l’epidemia di encefalite letargica abbia colpito circa 5 milioni di individui, uccidendone 1 milione e mezzo.

Cosa accade in The Sandman

Ispirato di certo dall’avvenimento, Neil Gaiman lo ha inserito anche nella trama del suo Sandman, serie a fumetti da cui è tratta la serie live action di Netflix. L’epidemia, in Sandman, ha però una causa nota e ben diversa da quella che potrebbe sembrare. Nel 1916, Sogno degli Eterni, detto anche Morfeo, viene evocato per errore attraverso un rituale magico da un magus di nome Roderick Burgess che intendeva, invece, evocare Morte. Giunto sulla Terra, Sogno viene imprigionato all’interno di un circolo magico e lì vi rimane, impossibilitato a fuggire, per tanti anni.

Durante la sua prigionia, il Regno del Sogno governato da Morfeo ne subisce le conseguenze e va in sfacelo, ma anche gli uomini pagano il prezzo dell’assenza di colui che veglia sul loro sonno e sui sogni che lo popolano. È a questo punto che si diffonde in tutto il mondo quella che solo in apparenza sembra un’epidemia di encefalite letargica, ma che in realtà è la conseguenza della mancanza, nello schema generale dell’universo, della figura eterna che dovrebbe governare sul sonno. È per questo che milioni di individui cadono in un sonno senza risveglio, mentre moltissimi altri iniziano a vivere un’esistenza priva di sonno.

Solo con il ritorno di Morfeo al suo Regno viene ristabilito l’ordine universale che consente agli esseri umani di avere un normale ciclo di sonno-veglia e di sognare, tant’è che chi si era ritrovato a dormire profondamente riesce a risvegliarsi, dopo almeno un centinaio d’anni, mentre chi non era più in grado di chiudere occhio adesso può finalmente dormire. Tra le vittime colpite da questa “epidemia magica”, vi è anche una bambina che si addormenta nel 1916, per poi risvegliarsi ai giorni nostri. Il suo nome è Unity Kincaid e, al suo risveglio, ricorda di aver sognato di aver avuto una bambina, dall’unione con un “uomo dagli occhi ambrati”. La figura di Unity rappresenta un’importante elemento nella trama di The Sandman, poiché ciò che ha sognato è in realtà avvenuto davvero e la sua discendenza sarà causa di seri problemi per Sogno degli Eterni.