Se vi aspettate di vedere sul piccolo schermo la stessa versione di Titania presentata nei fumetti Marvel, vi sbagliate di grosso. Jameela Jamil, interprete del villain (Titania) in She-Hulk: Attorney at Law, ha rivelato che nella serie targata Disney Plus il suo personaggio sarà differente da quello che abbiamo conosciuto nei fumetti.

Titania in She-Hulk

Titania in She-Hulk sarà diversa dai fumetti

L’attrice lo ha affermato nel corso di un’intervista rilasciata a screenrant.com, durante la quale ha riferito che She-Hulk non racconterà “la versione a fumetti di Titania“, anche se spera che il suo personaggio assuma le caratteristiche originali entro la fine della sua permanenza nel MCU. Di seguito potete leggere le sue parole:

Penso che il retroscena di Titania sia uno dei più belli dell’intero MCU. Ma stiamo raccontando una versione nuova di zecca del personaggio, nata dalla mente della sceneggiatrice principale, Jessica Gao. È molto moderna, fresca, sciocca e divertente, ma c’è ancora tutta l’insicurezza di Titania al centro dei problemi con She-Hulk.

Non sappiamo quali cambiamenti She-Hulk abbia apportato al personaggio, ma siamo curiosi di saperne di più. Intanto ricordiamo che il villain è stato creato da Jim Shooter e Mike Zeck e ha fatto il suo debutto a Marvel Comics in Secret Wars #3 nel 1984. Nei fumetti, Titania ha ottenuto i suoi poteri dal Dottor Destino, figura che non è stata ancora introdotta nel Marvel Cinematic Universe. Che la serie di Disney Plus abbia dato a Titania una nuova storia sulle sue origini?

L’aspetto fisico di Titania

Per quanto riguarda l’importanza della fisicità per il ruolo di Titania, in una recente intervista Jameela Jamil ha rivelato i suoi dubbi in merito. L’attrice ha ammesso che interpretare questo personaggio le ha donato una maggiore fiducia in sé stessa, anche se inizialmente non voleva fare l’audizione per la parte in quanto preoccupata degli aspetti più fisici inerenti al ruolo. Queste le sue parole:

I Marvel Studios mi hanno convinta ad andare ad Atlanta e trascorrere sei mesi lì, e allenarmi sei giorni alla settimana, sollevare pesi, fare kung fu e jujitsu e, infine, imparare a combattere con un’imbracatura nel cielo. Ho fatto cose che non avrei mai pensato che il mio corpo potesse fare. Ciò ha cambiato il modo in cui mi sento con me stessa. Ha cambiato la fiducia in me stessa e il modo in cui mi sento col corpo da quando ho guadagnato peso per il ruolo.

She-Hulk: Attorney at Law (su Amazon trovate l’action figure a lei dedicata) debutterà il 17 agosto su Disney+.