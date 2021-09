La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo: svelata la data di debutto su Netflix dei nuovi episodi

La seconda parte dell’anime La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo, adattamento dell’omonimo manga di Kousuke Oono, edito in Italia dalla casa editrice J-POP (recuperatelo su Amazon!) arriverà su Netflix, in tutto il mondo, il 7 ottobre. L’annuncio è stato fatto dalla piattaforma di streaming attraverso un nuovo trailer con sottotitoli in inglese.

La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo: su Netflix in nuovi episodi

La prima parte de La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo ha debuttato globalmente su Netflix l’8 aprile con cinque episodi.

Il cast include Yoshimasa Hosoya come Torajirō, un ex yakuza leggendario diventato proprietario di un negozio di crepes, Atsuko Tanaka nel ruolo di Hibari Torii, un ex boss della yakuza che ora lavora part time in un negozio di alimentari dopo la caduta del suo gruppo, M.A.O come Gin, il gatto di Miku e Tatsu che parla da solo quando i proprietari non ci sono, Jun Fukushima nel ruolo di un giovane tenente yakuza che Tatsu incontra nel supermercato, Kimiko Saitō è il presidente del comitato di quartiere di Tatsu, Masashi Nogawa e Junichi Yanagita sono i due poliziotti che a volte fanno indagini su Tatsu. Infine Houchu Ohtsuka doppia un ex boss della yakuza che da allora si è disintossicato.

A essi si aggiungono, per la seconda parte, Tomokazu Sugita che si unisce al cast nei panni di Bob, il vicino di Tatsu e Subaru Kimura nel ruolo di Gōda, un ex-yakuza diventato rapper.

Questa la nuova key visual:

Chiaki Kon (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal Stagione 3, Devils and Realist, Junjo Romantica) dirige l’anime presso lo studio J.C. Staff (Toradora!, DanMachi, Food Wars!) su sceneggiature supervisionate da Susumu Yamakawa (Back Street Girls: Gokudols).

Il trailer, che potete guardare qui sotto, ha anche rivelato l’opening intitolata Chef no Michi (The Way of the Chef), e l’ending, intitolata Gokushufukaidō (The Highway of the Househusband), entrambe eseguite da Uchikubigokumon-Dōkōkai.

La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo, a proposito del manga

Il manga La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo, scritto e disegnato da Kousuke Oono, ha iniziato la serializzazione il 23 febbraio 2018 sul sito web Kurage Bunch della casa editrice Shinchosha.

In Italia è edito dalla J-POP con sette volumi pubblicati finora:

Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più implacabile e temuto della città. Un demone in combattimento, un uomo d’onore pronto a dare la vita per i suoi compagni… E lo è ancora oggi che si è sposato. Solo che adesso i combattimenti sono svendite al supermercato con casalinghe spietate e i suoi compagni sono lavatrice e aspirapolvere. Perché Tetsu (mentre la moglie porta a casa il pane) ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto remano contro ogni buon proposito…

L’opera ha ispirato anche una serie tv live-action che ha debuttato in Giappone a ottobre 2020.