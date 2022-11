Una notizia piombata come un fulmine a ciel sereno e che ha mandato su di giri i fan della WWE. Shinsuke Nakamura, attualmente stella di SmackDown, si esibirà in NOAH (importante e storica promotion giapponese) contro una vera e propria leggenda del wrestling, ovvero The Great Muta, alter ego di Keiji Mutoh. Il dream match andrà in scena il 1 gennaio 2023 alla Budokan Hall di Tokyo e farà parte del già annunciato tour di ritiro del celebre lottatore.

Shinsuke Nakamura affronterà Great Muta in NOAH

La WWE ha quindi deciso di aprire la “forbidden door”, termine sdoganato in passato per indicare lo scambio di atleti tra Compagnie di wrestling differenti. A quanto pare l’accordo è stato chiuso nella giornata del 26 ottobre ed è stato voluto da Triple H in persona (ormai al comando della WWE da diversi mesi) dopo il rifiuto iniziale da parte di Vince McMahon. Triple H non è nuovo a scambi con il Giappone: nel 2015, infatti, aveva fatto lottare Jushin Thunder Liger, icona della New Japan Pro Wrestling, a NXT TakeOver Brooklyn.

Shinsuke Nakamura ha accolto con grande entusiasmo l’annuncio sui social, definendolo un vero e proprio miracolo. Si tratterà di un incontro storico dal momento che Nakamura ha più volte affrontato in passato Keji Mutoh in Giappone, ma non è mai andato faccia a faccia con il suo alter ego, protagonista di match leggendari nel corso della sua illustre carriera.

SHINSUKE NAKAMURA VS GREAT MUTA pic.twitter.com/MTBEliuf4w — Shinsuke Nakamura (@ShinsukeN) October 30, 2022

Resta da capire se questo tipo di accordo rappresenta soltanto “una tantum” o se darà il via a nuovi scambi di atleti che potrebbero elettrizzare il 2023 in casa WWE, magari proprio in vista della Royal Rumble (in programma il 28 gennaio a San Antonio, in Texas). Nel frattempo è già stato annunciato che Great Muta farà coppia con Sting, attualmente sotto contratto con la AEW, il 22 gennaio 2023. Un modo illustre per chiudere la sua carriera.