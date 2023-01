Nella puntata di Raw post Royal Rumble (leggete qui i risultati completi dell’evento) Cody Rhodes ha ufficialmente sfidato l’Undisputed Universal Champion Roman Reigns per un match a WrestleMania 39, in programma sabato 1 e domenica 2 aprile, in diretta dal SoFi Stadium di Los Angeles. Sarà quindi questo il main event dello show più importante dell’anno in casa WWE.

Cody Rhodes affronterà Roman Reigns a WrestleMania

L’American Nightmare Cody Rhodes è tornato in pompa magna alla Royal Rumble, entrando con il numero 30 e vincendola, eliminando per ultimo Gunther. Cody ha recuperato dal suo brutto infortunio riportato al pettorale e ha promesso al WWE Universe di coronare il sogno di una vita, detronizzando Roman Reigns a WrestleMania e portando in alto il nome della famiglia Rhodes. Non ci sarà quindi il tanto chiacchierato match tra The Rock e Roman Reigns: il People’s Champion avrebbe dichiarato di non essere pronto fisicamente per esibirsi in un match di rilievo a WrestleMania.

REIGNS. RHODES. WRESTLEMANIA. Can @CodyRhodes dethrone @WWERomanReigns this April at #WrestleMania or will the Head of the Table reign supreme? pic.twitter.com/TuTzUCgBtc — WWE (@WWE) January 31, 2023

Negli ultimi dieci anni, WrestleMania ha generato un impatto economico cumulativo di oltre 1,25 miliardi di dollari per le città che hanno ospitato l’evento. Lo scorso aprile, 156.352 fan provenienti da 50 Stati USA e 53 Paesi hanno assistito a WrestleMania all’AT&T Stadium, generando un indotto economico record di 206,5 milioni di dollari per la regione di Dallas/Arlington. I biglietti per WrestleMania 39 sono già in vendita su Ticketmaster.com oltre ai WrestleMania Priority Pass, pacchetti che offrono ai fan un accesso impareggiabile alla WWE, come mai prima d’ora, grazie a coinvolgenti esperienze VIP che includono: posti a sedere in prima fila, un ingresso dedicato allo stadio, offerte di ospitalità premium e incontri con le Superstar e le Leggende della WWE.

Dove vedere WrestleMania 39

Come ormai da tradizione annuale, WrestleMania sarà trasmessa in diretta streaming sul WWE Network in tutto il mondo.