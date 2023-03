Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’arrivo del nuovo booster set Labirinto delle Memorie per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! ora disponibile in Europa e Oceania, che porterà una serie di nuove carte per potenziare i deck di ogni giocatore, oltre alcune delle Carte più iconiche per i veterani del brand: Guardiano del Cancello con le parti che lo compongono Suijin, Kazejin e Sanga del Tuono, fino all’inimitabile Carta Trappola Giudizio Solenne.

Labirinto delle Memorie è il secondo set di espansione del 2023 e, a differenza dei core set, presenta un numero di carte notevolmente ridotto (in questo caso 67) e buste contenenti solo 7 carte, tra cui 6 rare e una sempre in versione foil. I booster set vengono pubblicati tra due core set e hanno principalmente lo scopo di rafforzare i mazzi con gli archetipi introdotti in precedenza, reintroducendo carte già stampate e aggiungendone di nuove.

Questo set è ricco di Carte ispirate alla storia di Yu‑Gi‑Oh!: i giocatori potranno rivivere l’avvento del primo Mostro Rituale di Yugi con Glorioso Soldato Nero – Spadaccino Leggendario, tornare in classe con la Carta Magia Terreno Accademia del Duellante o intensificaree l’azione con Drago Polvere di Stelle Accel Synchro.

“Ogni labirinto che si rispetti ha bisogno di un guardiano”, di conseguenza il Labirinto delle Memorie è protetto da nuove Carte Anteprima Mondiale che rivitalizzano l’iconico Guardiano del Cancello dei Fratelli Paradox. I giocatori potranno combinare come meglio credono Kazejin, Suijin e Sanga del Tuono per un’Evocazione Speciale che richiamerà nuovi Mostri Fusione.

Per rendere questo booster set davvero incredibile, nei booster pack sono state incluse anche memorabili Carte torneo del passato e moderne pietre miliari. I giocatori piu’ accaniti non potranno perdere l’occasione di spazzare via gli avversari con uno dei Mostri Synchro più potenti in circolazione: Barone dei Fiori.

Il set completo Labirinto delle Memorie include 67 Carte: 42 Carte Rare, 15 Carte Super Rare e 10 Carte Ultra Rare. 15 Carte sono disponibili anche come Rare Collector.

Yu-Gi-Oh, tratto dall’omonimo manga, è il gioco di carte collezionabili più popolare al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (cifra che gli ha permesso di entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco si basa sulla strategia di ogni singolo giocatore, il quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole, che servono a mettere in difficoltà gli avversari. Nel corso degli anni, sono state introdotte sempre più espansioni e meccaniche, oltre ai più svariati temi e archetipi, che lo hanno reso molto variegato e complesso. A differenza di altri giochi di carte collezionabili, ogni giocatore può scegliere una strategia completamente diversa, con meccaniche anche opposte e contrarie a quelle dei propri avversari.

Per chi invece fosse interessato alla storia narrata nel manga di Yu-Gi-Oh! (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, in occasione dell’uscita dell’uscita della Complete Edition) questa la sinossi ufficiale:

“Dopo aver risolto il rompicapo celato in un bizzarro gioiello egizio, la vita di Yugi Muto cambia: un misterioso e spietato alter ego prende il controllo del suo corpo per affrontare le più crudeli delle sfide: i Giochi delle Tenebre.”

