I portali ufficiali online dell’adattamento anime di Kaiju No 8, ispirato al manga omonimo scritto e disegantao da Naoya Matsumoto, hanno presentato il progetto con un teaser video, key visual e periodo di uscita fissato per ora indicativamente al 2024.

L’adattamento anime di Kaiju No 8 si presenta con teaser, key visual e periodo di uscita

L’adattamento anime si presenta con l’apparizione del Kaiju ideata dal maestro Matsumoto nel suo manga e lo possiamo guardare nel teaser diffuso dal distributore TOHO Animation:

Ecco, di seguito, uno sguardo alla key visual:

Prima key visual dell'adattamento anime di Kaiju No. 8.

Annunciato ad agosto 2022, l’anime è prodotto dallo studio di animazione Production I.G. (Ghost in the Shell) e il design e artwork dei Kaiju è affidato a Studio Khara (Rebuild of Evangelion).

Ricordiamo che al momento la serie manga è in pausa, ma la serializzazione riprenderà il 6 gennaio 2023.

Kaiju No. 8: a proposito del manga

Kaiju No. 8 è un manga shonen scritto e disegnato da Naoya Matsumoto attraverso le pagine online di Shonen Jump+ dal luglio 2020. L’opera si compone al momento di 8 volumetti in Giappone. In Italia è disponibile per Star Comics con i primi 5 volumetti.

La copertina della Variant Edition di Kaiju No. 8 volume 5.

L’opera, come già menzionato, ha ricevuto già diversi riconoscimenti da parte della critica e ottima ricezione da parte degli appassionati. Nel 2021 ha vinto il Next Manga Award nella categoria web e a settembre 2021 il manga contava oltre 4 milioni di copie stampate.

Distribuito da TOHO Animation e prodotto in concomitanza da Production I.G e Studio Khara, la serie manga avrà diritto ad un adattamento anime in uscita nel 2024.