L’adattamento cinematografico di Lumberjanes è stato cancellato da Disney

Anche l’adattamento cinematografico di Lumberjanes, prodotto da 20th Century Fox, non vedrà mai il buio delle sale cinematografiche, confermando ancora una volta che sono tempi davvero duri per la major cinematografica.

In un recente articolo di Variety (leggilo qui) viene infatti analizzato lo stato di salute delle produzioni cinematografiche di Fox e di come, visti i deludenti riscontri di critica e pubblico ottenuti da film come X-Men: Dark Phoenix, queste stiano subendo continui attacchi da parte di Disney, nel tentativo di mantenere in vita solo le produzioni in grado di assicurare un sicuro ritorno commerciale.

Nei piani in programma per Fox, da parte della Casa del Topo, abbiamo infatti un progetto a lungo termine di rilancio di Avatar come nuovo franchise di fantascienza – ve ne avevamo parlato qui – e l’impegno a portare a termine la produzione, distribuzione e promozione per l’immenso musical blockbuster di Steven Spielberg West Side Story.

Al di là di questi due grandi progetti però sono molti i film a venire sospesi o annullati. Qualche mese fa vi avevamo infatti parlato dell’adattamento cinematografico della serie di graphic novel Mouse Guard, potete leggere qui il nostro articolo.

Purtroppo anche Lumberjanes, un’altra produzione legata ad un adattamento di un fumetto indie, subirà la stessa sorte toccata alla Guardia dei Topi.

Lumberjanes era in lavorazione dal 2015 e doveva essere l’adattamento della serie di fumetti omonima edita da BOOM! Studios e opera di Shannon Watters, Grace Ellis, Noelle Stevenson e Brooke Allen, edita in Italia da Bao Publishing. Il film avrebbe visto Will Widger alla sceneggiature e Emily Carmichael alla regia.

Lumberjanes racconta le avventure estive di cinque ragazze, che durante la loro permanenza in un tipico campo estivo americano hanno a che fare con misteriose forze soprannaturali. Nonostante la componente fantastica e di mistero, il fumetto è apprezzato soprattutto per lo spessore delle cinque protagoniste e del loro rapporto di forte amicizia.