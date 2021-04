Ladri di Lego: a Parigi fermata una banda!

Quanto può valere un set Lego da collezione? Sicuramente, almeno in alcuni casi, molto di più di quanto potreste immaginare, tanto che qualcuno potrebbe anche prendersi la briga di… rubarvelo!

Stando a quanto riportato dal Guardian, la polizia parigina ha arrestato tre persone di nazionalità polacca, rei di aver tentato di rubare, nel giugno dello scorso anno, alcuni particolari set, tra cui quello dedicato a Parigi (che invece può essere acquistato tramite questo link). Secondo le autorità, i tentativi di furto di questo genere sono in forte aumento negli ultimi tempi e con un livello di organizzazione davvero “professionale”.

Stando a un rapporto di Le Parisien, i protagonisti del furto di cui sopra avrebbero fatto parte di una banda organizzata. Per il colpo avrebbero fatto base in un hotel nei sobborghi di Parigi, per poi mettere a segno colpi ben mirati ai danni dei negozi di giocattoli del centro città.

Nel giugno 2020 però, la polizia è riuscita a coglierli con le mani nel sacco, mentre stavano svaligiando un negozio della catena PicWicToys. La serie di colpi però non si esaurirebbe solo a questo, infatti sarebbero responsabili anche altri colpi a cavallo tra il 2019 e il 2020 ai danni di punti vendita de La Grande Récré e Maxi Toys. Gli obiettivi dei furti erano sempre gli stessi: preziosi set Lego da rivendere poi in Polonia.

L’idea che dei mattoncini in plastica valgano abbastanza, tanto da invogliare una cerchia internazionale di ladri a rubarli, potrebbe sembrare strana per chi non ha confidenza con questo mondo. Il set Lego più costoso mai realizzato, si può trovare al dettaglio a soli $800, ma alcuni set particolari possono acquistare nel tempo un valore ben più grande.

Investire in questi pezzi da collezione non è dunque una novità, ma questo mercato di nicchia ha raggiunto vette mai riscontrate con l’avvento della pandemia. Molti collezionisti hanno attualmente più tempo da passare a casa a causa delle restrizioni sanitarie, e per questo il mercato è esploso.

Secondo Gerben van IJken, specialista di Lego e consulente di case d’asta online, un set che venne venduto al dettaglio per 150€ nel 2007, è stato rivenduto per 2.500€ nel 2020, solo per fare un esempio. Quotazioni del genere fanno ovviamente gola al mercato nero. Dovremo quindi prepararci a conservare in cassaforte i nostri set più pregiati?