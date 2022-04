Lady Gaga versione anime? La nuova collezione Loves x Lady Gaga lanciata da Crunchyroll trasforma la popstar proprio nella protagonista di un anime. Per festeggiare il sesto album della cantante vincitrice di un Grammy intitolato Chromatica (acquistatelo su Amazon!) e il suo tour The Chromatica Ball, originariamente programmato per l’estate del 2020, dapprima rimandato al 2021 e successivamente all’estate del 2022 a causa della pandemia di COVID-19, la piattaforma ha deciso infatti di lanciare la nuova collezione Loves x Lady Gaga con delle grafiche mai viste prima! Vediamo più nel dettaglio.

Lady Gaga versione anime per Crunchyroll e Loves x Lady Gaga

La collezione è prodotta in collaborazione con Bravado ed è caratterizzata da un mix di palette forti e trattamenti sperimentali insieme a opere d’arte appositamente disegnate da McFlyy.

Comprende una maglietta a maniche lunghe verde con accenti rosa sul petto e sulla manica, 2 felpe, una nera con cappuccio e una Lady Gaga rosa e nera con accenti arancioni, e l’altra verde scuro con una Lady Gaga rosa e rossa con accenti arancioni, pantaloni sportivi e una maglietta grigia lavata in acido con la pop star rosa e nera (i cui prezzi di questi variano dai 40 ai 74 dollari).

Loves x Lady Gaga

Abbiamo poi un cappello (29.95 dollari) e un berretto (34.95 dollari). I disegni sono meravigliosi e unici, tutti riferiti al mondo degli anime e manga e richiamano la fase della cantante “Little Monsters” usata per celebrare gli outsider e i ribelli.

Loves x Lady Gaga

Il 5% degli incassi sarà donato a Born This Way Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2012 da Lady Gaga, da sempre una grande attivista, e da sua madre, Cynthia Germanotta. Il suo obiettivo è la lotta per la salute mentale dei giovani e lavora insieme a loro per costruire un mondo migliore.

Dove è possibile acquistare la collezione? I nuovi capi di abbigliamento sono disponibili solo sul Crunchyroll Store per un breve periodo ed è possibile ordinare i vostri capi preferiti solo fino al 21 aprile.