Lady Oscar – Le Rose di Versailles: RW Goen sospende l’edizione italiana

Attraverso un post comparso sulla sua pagina facebook ufficiale, RW Goen ha comunicato che ha sospeso la pubblicazione di Lady Oscar – Le Rose di Versailles. L’attuale edizione targata RW Goen si fermerà quindi al Volume 12 non portando in Italia i Volumi 13 e 14 che avrebbe dovuto contenere capitoli e materiali inediti realizzati dalla stessa sensi Ikeda per il 40° anniversario dell’opera.

Eccovi il messaggio originale:

Cari lettori,

è con rammarico che dobbiamo informarvi che, dopo una lunga trattativa, IKEDA PRODUCTION, editore originario di VERSAILLES NO BARA, ci ha appena comunicato la loro decisione di non concedere a Goen i diritti di pubblicazione italiana dei volumi 13 e 14 del manga della sensei Ikeda, contenenti storie extra realizzate successivamente dalla sensei Ikeda.

Di conseguenza l’edizione Goen de LE ROSE DI VERSAILLES – LADY OSCAR termina con il volume 12, dopo aver visto la conclusione della storia di Oscar, Maria Antonietta e tutti i meravigliosi personaggi che abbiamo amato.

Diamo questa comunicazione nel rispetto del rapporto di sincerità che abbiamo instaurato con i nostri lettori, per quanto poco piacevole sia dover dare notizie come questa.

Si tratta sicuramente di un esito che ci lascia amareggiati, ma rispettiamo la scelta dell’editore originario consapevoli di aver fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità per riuscire a portare a compimento l’opera.

Continueremo il nostro lavoro rimanendo fedeli alla nostra politica editoriale: non sospendere nessuna serie, se non –come in questo caso isolato- per precisa direttiva dell’editore originale, e impegnarci per portare tutti i nostri titoli alla loro naturale conclusione.

Grazie per il vostro prezioso supporto.