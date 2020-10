Lady Oscar su Sky Atlantic e NOW TV

Attraverso due post sulla sua pagina facebook ufficiale, Yamato Video annuncia che Lady Oscar sarà protagonista di una maratona su Sky Atlantic. Dal 1° al 4 ottobre infatti per gli abbonati Sky verrà trasmessa tutta la serie anime in 4 super-maratone quotidiane da 10 episodi l’una!

Lady Oscar, sempre dal 1° ottobre, è disponibile on-demand su NOW TV.

Nella oramai lontana Lucca Comics & Games 2017 proprio Yamato Video aveva annunciato la riedizione del classico in blu-ray di cui pare ad oggi sia ancora in corso la lavorazione.

Lady Oscar

Lady Oscar (titolo originale Le rose di Versailles), è un manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda che si ispirò alla biografia di Maria Antonietta scritta da Stefan Zweig nel 1932. Venne serializzato originariamente su rivista dal 1972 al 1973 e quindi raccolto in tankōbon. Dal manga furono tratti un film cinematografico in co-produzione internazionale intitolato Lady Oscar uscito nel 1975 e diretto da Jacques Demy, e un anime prodotto dalla TMS nel 1979, diretto da Tadao Nagahama e Osamu Dezaki. L’anime è anche celebre per il character design di Shingo Araki e Michi Himeno, la stessa coppia che qualche anno dopo avrebbe curato quello de I Cavalieri dello Zodiaco.

In Italia, l’anime arrivò nel 1982 con il titolo Lady Oscar e dal 1990 è stato trasmesso con il titolo Una spada per Lady Oscar. In Italia, però, sono stati trasmessi 40 dei 41 episodi totali della serie.

Lady Oscar è stato uno dei primi manga ad arrivare in Italia. La prima edizione è della Fabbri Editori e risale al 1983: una edizione a colori con finale modificato. Fu riproposto da Granata Press nel 1993 e da Planet Manga nel 2001; nel 2008 d/Visual e poi GP Publishing iniziarono a pubblicare una nuova edizione italiana in sei volumi deluxe con sovracoperta, proponendosi maggiore fedeltà all’originale: fu recuperato il titolo Le Rose di Versailles, i dialoghi furono ritradotti e ciascun volume contiene extra con interviste all’autrice, curiosità e note all’edizione giapponese e alla traduzione italiana. Nell’ottobre del 2015 RW Edizioni sotto etichetta Goen, è tornata a pubblicare Lady Oscar dal primo numero in doppia edizione, una con sovracopertina e una senza da edicola, sospesa però poche settimane fa.

La trama: