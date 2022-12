Ora potete anche voi unirvi alla grande festa alla Corte di Francia: in Giappone, a Osaka, sarà disponibile acquistare la tiara di Maria Antonietta, per la modica cifra di 100 milioni di yen, circa 720 mila dollari. E casualmente, il Natale si avvicina.

La tiara di Maria Antonietta di Lady Oscar: costa più di 700 mila dollari

Se avete mai desiderato sentirvi una regina protetta da Lady Oscar, ora potrete realizzare il vostro sogno: quest’anno il manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda compie 50 anni e per l’occasione è stata realizzata una mostra in suo onore per ripercorrere le avventure della donna cresciuta come un soldato più famosa degli anni ’70 – ’80, alla Reggia di Versailles. Tra allestimenti, disegni e altre opere di grande valore, è stata realizzata anche una tiara, che sarà venduta presso lo stand della gioielleria Kamine sul palcoscenico artistico della mostra Rose of Versailles.

Questa tiara è modellato su diademi storici del XVIII secolo. Proprio come altri diademi di quel periodo, il ciondolo è staccabile, consentendo a chi lo indossa di cambiare i gioielli a seconda dell’occasione. Questo perché in quel periodo chi partecipava a cerimonie e circoli sociali, era appunto solito cambiare i gioielli attaccati alla tiara per far parte al meglio dell’atmosfera.

La tiara, che costa 100 milioni di yen (circa $ 720.000), tasse escluse, è realizzata con un diamante da 10,21 carati ed è tempestata da 17 perle di varie dimensioni. Il pendente intercambiabile è un granato di rodolite a taglio misto da 83,12 carati. La designer Yuko Yagi, che ha una comprovata esperienza nella produzione di diademi in passato, e l’artigiano Yuman Tanaka, hanno impiegato circa un anno per creare questo oggetto di lusso.

Allo stand di Jewelry Kamine, oltre a questo diadema, saranno venduti anche altri gioielli tra cui i “Jewelry Paintings” basati sui dipinti originali di “Rose of Versailles”. Sia la tiara, sia i gioielli della regina, sia tutta la mostra per il 50° anniversario della Rosa di Versailles, saranno alla Galleria Hankyu Umeda di Osaka dal 30 novembre al 12 dicembre, dopo che la mostra è stata aperta per la prima volta a Tokyo dal 17 settembre al 20 novembre.