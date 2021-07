L’AEW tenta il colpaccio: vicino il debutto di CM Punk e Daniel Bryan?

Continuano a intensificarsi nuovi, succosi rumor sul futuro della All Elite Wrestling. Secondo le ultime indiscrezioni la federazione di Tony Khan sarebbe pronta a ingaggiare due pezzi da 90 nonchè ex campioni WWE: CM Punk e Daniel Bryan.

La superstar di Chicago è ormai da anni lontana dalle scene e, a quanto pare, sarebbe pronta a tornare sul ring dopo un trascorso non particolarmente fortunato nel mondo della UFC. L’indiscrezione è arrivata da Dave Meltzer nell’ultima puntata della Wrestling Observer Radio. Stando alle parole del giornalista, infatti, le conversazioni tra Punk e Tony Khan si sono fatte sempre più vive negli ultimi mesi.

Ovviamente al momento non c’è nulla di confermato, ma c’è un motivo in più per attendere con impazienza All Out, prossimo grande evento della AEW che si terrà il 5 settembre proprio nella città natia della Straight Edge Superstar.

Dalla WWE alla AEW, arrivano Bryan e Punk?

Per quanto riguarda Daniel Bryan, invece, la sua firma dovrebbe essere già assicurata al 100%. L’ex campione ha disputato il suo ultimo match in WWE nella puntata di SmackDown del 30 aprile, venendo sconfitto da Roman Reigns, e avrebbe deciso di siglare un accordo con la Compagnia di Tony Khan per delle motivazioni ben precise: una schedule più leggera e la possibilità di esibirsi in altre federazioni, tra cui la New Japan Pro Wrestling.

Il suo debutto dovrebbe avvenire in occasione del mega show pianificato per il 22 settembre all’Arthur Ashe Stadium di New York, location che ospita oltre 20mila persone.

Negli ultimi mesi l’AEW si è letteralmente scatenata con i nuovi ingaggi, accogliendo tra le fila del roster Andrade “El Idolo” e Malakai Black aka Tommy End. I possibili approdi di Punk e Bryan, dunque, rappresenterebbero la ciliegina sulla torta.

Vi ricordiamo che le puntate di Dynamite, show di punta della AEW, sono disponibili ogni venerdì sera con il commento in italiano su Sky Sport. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, potete seguire questo link.