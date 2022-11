Il Black Friday 2022 è arrivato al culmine, dopo una settimana di sconti su migliaia di prodotti e store differenti. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori promozioni sin dall’inizio di questo periodo di offerte folli, mentre ora ci concentreremo sullo shop online di LaFeltrinelli, che propone dei ribassi imperdibili sui LEGO.

Centinaia di costruzioni LEGO sono infatti disponibili sul sito di LaFeltrinelli, con sconti che arrivano al 30% e che dureranno fino al 28 novembre 2022. Le offerte sono valide solo online e riguardano set di ogni genere: che voi siate appassionati di un franchise in particolare, che preferiate un artista in particolare o che preferiate comporre una costruzione realistica, ci sarà sicuramente un articolo perfetto per voi. Inoltre, la spedizione è gratis sugli ordini superiori a 25,00€!

Il Black Friday rappresenta dunque il momento perfetto per farvi una coccola acquistando un set che tenevate d’occhio da tempo, o per portarvi avanti con i regali di Natale, assicurando un dono magnifico a una persona a voi cara. Dato che gli sconti dureranno solo fino al 28 novembre, il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, considerando anche che le scorte potrebbero esaurire ancor prima del termine della promozione.

Di seguito vi proponiamo una selezione di quelli che secondo noi sono i migliori set LEGO disponibili in offerta sul sito di LaFeltrinelli, dividendoli in base alla percentuale di sconto. Ovviamente nello shop ve ne sono moltissimi altri, quindi vi invitiamo a spulciare tutti gli articoli presenti, rimandandovi alla pagina dedicata al Black Friday.

Ciò detto, prima di lasciarvi direttamente alla nostra selezione di prodotti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

