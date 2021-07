Laid-Back Camp protagonista di una campagna contro zanzare e zecche

L’anime Laid-Back Camp, adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Afro, ha collaborato con il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare del Giappone per aumentare la consapevolezza contro le malattie trasmesse da zanzare e zecche. Per raggiungere quante più persone possibili, lo staff ha creato due poster per educare il pubblico alla prevenzione e al controllo.

I poster contengono brevi e semplici linee guida per prevenire le punture di zanzare e zecche, come limitare l’esposizione della pelle, usare repellenti per insetti e indossare abiti chiari. I poster possono essere scaricati gratuitamente nei formati A2 e A4 sul sito ufficiale del Ministero.

A proposito di Laid-Back Camp

Afro ha lanciato il manga sulla rivista Manga Time Kirara Forward di Houbunsha nel 2015. Per ora in Italia il manga rimane inedito mentre l’anime è possibile vederlo su Crunchyroll.

Il primo adattamento anime di Laid-Back Camp ha debuttato a gennaio 2018 seguito dal breve spin-off ROOM CAMP (Heya Camp) nel gennaio 2020. La seconda stagione è uscita quest’anno. Entrambe le stagioni sono dirette da Yoshiaki Kyougoku, presso lo studio C-Station (STARMYU, Dragonar Academy).

Questa la sinossi:

Nadeshiko, una studentessa delle superiori che si è trasferita da Shizuoka a Yamanashi, decide di vedere il famoso monte Fuji, che costa 1000 yen. Anche se riesce a pedalare fino a Motosu, è costretta a tornare indietro a causa del peggioramento del tempo. Incapace di fissare la sua meta, sviene a metà strada verso la sua destinazione. Quando si sveglia, è notte, in un posto dove non è mai stata prima, senza sapere come tornare a casa. Nadeshiko si salva quando incontra Rin, una ragazza che è in campeggio da sola. Questa storia di ragazze all’aperto inizia con il primo incontro tra Nadeshiko e Rin.

Per il 2022 è prevista l’uscita di un film d’animazione Yuru Camp The Movie, che prosegue la storia delle cinque ragazze appassionate di campeggio che si divertono viaggiando per molti luoghi in Giappone mangiando vari spuntini preparati da loro.

Lo staff vede Yoshiaki Kyougoku come regista, alla sceneggiatura Jin Tanaka, Mutsumi Ito, del character design se ne occupa Mutsumi Sasaki. La produzione è affidata al Reparto Pianificazione Contenuti DeNA C-Station mentre dell’animazione se ne occupa C-Station.

Il regista Yoshiaki Kyougoku ha disegnato l’imageboard art mostrata in questo concept visual:

