Lamù ritorna su Italia 1 in versione rimasterizzata

Ritorna in televisione la serie cult degli anni ’80, Lamù la ragazza dello spazio, tratta dal manga di Rumiko Takahashi (Ranma ½, Inuyasha, Rinne) nella sua recente versione rimasterizzata in alta definizione.

Lamù debutterà sulla rete Mediaset Italia 1 (canale 506 del digitale terrestre) il 15 giugno nella fascia notturna delle 2.30 circa, con ben 4 episodi consecutivi, tutti giorni dal lunedì al venerdì.

Lamù: manga e anime

Lamù, scritto e disegnato da Rumiko Takahashi, è stato pubblicato in Giappone sul settimanale Weekly Shōnen Sunday, edito dalla Shogakukan, dal 1978 al 1987. Nel 1980 Lamù ha vinto il Premio Shogakukan per i manga nelle categorie le categorie shōnen e shōjo e nel 1987 il Premio Seiun come miglior fumetto fantasy.

In Italia il manga è stato dapprima pubblicato da Granata Press dall’aprile 1991 al marzo 1995, poi da Star Comics dal marzo 1997 fino al febbraio 2001:

Per la gioia degli innumerevoli appassionati della bella aliena Lamù e di chi ancora non la conosceva, Star Comics ha il piacere di annunciare una nuova, fantastica edizione di questa serie culto della “principessa dei manga” Rumiko Takahashi, una vicenda comico-fantascientifica che ha rivoluzionato il mondo del fumetto!

Per qualche ragione, Ataru Moroboshi finisce per richiamare continuamente su di sé ogni sorta di sventura. Un giorno, degli alieni dalle sembianze di oni giungono sulla Terra per conquistarla, offrendo però ai terrestri una possibilità di salvezza: se uno di loro, scelto in maniera casuale, riuscirà a toccare entro dieci giorni le corna della giovane e affascinante Lamù, figlia del capo degli oni, il pianeta sarà salvo! Manco a dirlo, a essere scelto per partecipare alla gara sarà proprio Ataru, il cui destino compirà un ulteriore balzo verso la sfortuna…

Il primo adattamento anime è stato trasmesso in Italia nel 1983, prima da Telecapri e Retecapri e poi Euro TV e Odeon Tv, mai integralmente almeno fino al 2010, quando l’ultimo blocco di episodi (dal 130 al 195) fu mandato in onda sul canale satellitare Man-ga con il titolo Le nuove avventure di Lamù. Nel 2011 gli episodi della prima parte sono stati anche trasmessi su Anime Gold. L’anime è in seguito rimasto in onda su Man-ga e nelle successive rimasterizzazioni tutta la serie è stata unificata sotto il titolo Lamù, la ragazza dello spazio.

La serie giunse invece sui canali Mediaset solamente nel 2019.

A metà degli anni ’90 Yamato Video comprò i diritti della serie e la raccolse in VHS ufficiali e, in seguito, ripropose tutta la serie in una nuova edizione in DVD.

Di recente Anime Factory e Yamato Video hanno pubblicato la serie in 4 box blu-ray e dvd, mentre su Prime Video sono attualmente disponibili tutte le stagioni tranne l’ultima.

