Ricomincia la pubblicazione del manga Land of the Lustrous (Hōseki no Kuni) di Haruko Ichikawa (recuperatelo su Amazon) edito nel nostro Paese da J-POP. Alla fine del capitolo 95 era stato dichiarato che la pubblicazione del manga sarebbe stata sospesa fino a data da definirsi ma ora finalmente abbiamo una data di ripresa. A dare la notizia il numero di luglio della rivista Afternoon di Kodansha che ha annunciato che il manga tornerà dalla sua pausa nel prossimo numero della rivista, il 24 giugno.

A proposito del manga Land of the Lustrous

Land of the Lustrous è un manga scritto e disegnato da Haruko Ichikawa, serializzato sulla rivista Afternoon di Kōdansha dal 25 ottobre 2012. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 23 luglio 2013 e al 20 luglio 2020 ne sono stati messi in vendita in tutto undici.

In Italia la serie viene pubblicata dalla J-POP dal 27 maggio 2020, per un totale di 11 volumi uscito fino a questo momento.

Questa la trama della serie:

In un mondo abitato da forme di vita cristalline chiamate I Lustri, ogni gemma unica deve lottare per il proprio stile di vita contro la minaccia dei lunari che vorrebbero trasformarle in decorazioni. La fosfofillite, la più fragile e fragile delle gemme, desidera unirsi alla battaglia. Quando a Phos viene assegnato il compito di completare una storia naturale del loro mondo, sembra un compito noioso e inutile. Ma questo nuovo lavoro porta Phos a contatto con il cinabro, una gemma costretta a vivere in isolamento. Può l’incarico apparentemente banale di Phos portare sia Phos che Cinnabar alla realizzazione che desiderano?

Un adattamento anime prodotto da Orange, intitolato Houseki no kuni – Land of the Lustrous, è stato trasmesso in Giappone tra il 7 ottobre e il 23 dicembre 2017. In Italia gli episodi sono stati trasmessi in streaming in simulcast da Dynit su VVVVID, mentre in altre parti del mondo i diritti sono stati acquistati da Sentai Filmworks.