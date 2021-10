L’anime di Fire Force ispira un ragazzo a spegnere un incendio domestico

L’anime di Fire Force l’adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo disponibile in Italia anche doppiato in italiano grazie a Yamato Animation, ha aiutato un ragazzo a mantenere lucidità e affrontare una situazione di pericolo d’incendio. Ma vediamo che cosa è successo.

L’anime di Fire Force ispira un ragazzo ad affrontare una situazione pericolosa con prontezza

Siamo in Giappone. Un ragazzo di 18 anni, Ōga Kawazu, mentre stava andando in un negozio a Uehonmachi il 29 agosto, ha notato che un incendio era scoppiato nell’ingresso di una casa di legno a due piani. Kawazu ha subito chiamato il 119 (il numero di emergenza in Giappone) e poi ha suonato il campanello e bussato alla porta. Era quasi mezzanotte quando l’anziana proprietaria di casa, una donna sui 70 anni che viveva da sola, ha risposto alla porta. Era pronta per andare a dormire. È stata poi in grado di spegnere il fuoco da sola.

Il ragazzo è stato premiato dal Kagoshima City Central Fire Department il 29 settembre per avere segnalato e aiutato a limitare la diffusione di un incendio domestico. Come ha fatto Ōga Kawazu a mantenere la calma e la compostezza necessarie per agire con rapidità? Alla cerimonia di premiazione il ragazzo ha dichiarato che aveva “guardato una serie di anime con i vigili del fuoco” ed è per questo che stato in grado di “affrontare con calma la situazione”.

È vero che Kawazu non ha specificato quale anime ha guardato, ma la scelta più ovvia cade sulla popolare serie Fire Force di Atsushi Ōkubo.

Fire Force: il franchise

L’anime di Fire Force è stato prodotto dallo Studio David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Cells at Work!), è andato in onda tra il 2019 e il 2020 e si compone di due stagioni per un totale di 48 episodi. Prima di doppiarle in italiano Yamato Animation le ha trasmesse in streaming, in versione sottotitolata, sul suo canale YouTube.

Il manga è scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo e serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha mentre in Italia è pubblicato dalla Planet Manga:

In un mondo in cui le persone si trasformano in mostri di fuoco sono state costituite unità speciali di pompieri per far fronte a immani minacce. L’Ottava Brigata di Tokyo è una di queste… e Fire Force racconta la sua storia!

