L’anime di Iron Man è disponibile gratuitamente su YouTube

Da quando Iron Man ha debuttato nel MCU, ha ricevuto una quantità infinita di progetti, tra cui cui un anime, apparentemente sottovalutato dal pubblico. Ora, l’adattamento animato è finalmente giunto sul canale Youtube di Throwback Toons sul quale possiamo trovare tutti quei cartoni che hanno fatto la storia degli anni ’90, da Dilbert a The Critic, passando per le serie animate di Jumanji e Men in Black fino al remake di Astro-boy.

La notizia è stata confermata dalla Sony Pictures che ha appena reso disponibile l’anime di Iron Man, il cui primo episodio può essere visto YouTube gratuitamente.

L’anime di Iron Man su YouTube

Se non avete idea di che cosa parli l’anime di Iron Man della Marvel, eccovi una breve sinossi:

Nel tentativo di fare ammenda per il suo passato nella produzione di armi, Tony Stark si è dedicato a costruire il mondo piuttosto che distruggerlo. Viaggiando in Giappone per costruire un nuovo reattore ad arco che fornirà energia gratuita illimitata al popolo giapponese, Stark viene sfidato dal governo giapponese e dai media quando tenta di importare il necessario dispositivo di innesco nucleare. Quando il reattore nucleare viene ripetutamente attaccato dal misterioso consorzio Zodiac, Stark deve riunire i suoi alleati per affrontare Zodiac e la sua mente.

Nel primo episodio, intitolato Japan: Enter Iron Man, quando Tony Stark dirama la sua azienda in Giappone, viene osteggiato dalla nefasta organizzazione Zodiac. Tocca all’Iron Man di Stark sconfiggere Zodiac e difendere il Giappone.

Vi ricordiamo che la Marvel ha creato l’anime nell’ottobre del 2010 ed è il primo del progetto Marvel Anime, che ha realizzato un totale di quattro serie anime ispirate ad alcuni personaggi della Marvel Comics ad opera dello studio di animazione giapponese Madhouse. Le serie Marvel scelte per l’adattamento animato comprendono, oltre che Iron Man, Wolverine, X-Men e Blade.

L’anime di Iron Man è diretto da Yuzo Sato e scritto da Warren Ellis, mentre l’animazione è prodotta dallo studio Madhouse ed è arrivato negli Stati Uniti nel 2012 attraverso l’home video.

