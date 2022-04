È in arrivo su Anime Generation, il primo canale tematico interamente dedicato all’animazione giapponese, l’anime Gordian, l’adattamento televisivo dell’omonimo manga di Yū Yamamoto prodotto ancora una volta dalla Tatsunoko fra il 1978 e il 1979. Sul canale tematico sono già presenti le Time Bokan Series nate dalla mente di Tatsuo Yoshida, il fondatore stesso della Tatsunoko. Vi ricordiamo che per poter accedere ad Anime Generation è necessario essere in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime Video, il cui prezzo è di 36 euro annuali o 3,99 euro mensili con una prova gratuita di 14 giorni.

A proposito dell’anime Gordian

La serie robotica si compone di 73 episodi ed è stata trasmessa per la prima volta nel nostro Paese nel 1981 su alcune reti locali.

L’anime è stato diretto da Masamune Ochiai e Kunihiko Okazaki mentre Masatsugu Nagai e Tomoyuki Miyata si sono occupati della produzione. Yū Yamamoto ha scritto la storia, Masaaki Jinbo si è occupato delle musiche con Masayuki Yamamoto.

Questa una breve sinossi della storia:

La storia parla di Daigo, un ragazzo molto estroverso figlio del dottor Otaki, il quale, dopo la sua morte, è stato computerizzato. La storia è ambientata a Victor city una città futuristica che però ha un grande segreto alle sue spalle.

Questa città viene presa di mira dai Madokter una spietata razza di alieni. Nonostante le forze di militari tentino di proteggere la città, i Madokter sono di più e la loro tecnologia è superiore. Proprio quando le forze dei Madokter stanno per conquistare la città, il dottor Otaki invia Protteser, Delinger e Garbin. Questi tre robot insieme formano Gordian, un potentissimo robot che, però, non può essere comandato se non con la sintonia con una persona. Questa persona è Daigo, il figlio del dottor Otaki. Così in ogni puntata Daigo, con Gordian, si trova ad affrontare i Madokter capeggiati dal perfido Gran Maestro Dokuma, di cui si vedono solo due occhi fluttuanti e minacciosi. In seguito apparirà anche la sorella di Daigo, Saori che rimarrà ferita cercando di guidare Gordian.

