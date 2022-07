Nuovo anime in arrivo per Crunchyroll! Durante il panel dell’Anime Expo la piattaforma di streaming ha infatti annunciato che pubblicherà l’adattamento anime di The tale of outcasts, manga scritto e disegnato da Makoto Hoshino e se volete sapere tutta la panificazione estiva di Crunchyroll leggete anche questo nostro articolo!

L’anime The tale of outcasts in arrivo su Crunchyroll

The tale of outcasts arriverà presto su Crunchyroll in tutto il mondo tranne l’Asia, ma ancora non abbiamo una data di debutto né alcuna informazione riguardo lo staff e il cast, quindi appena ne sapremo di più ve lo faremo sapere.

Makoto Hoshino ha però voluto festeggiare la notizia condividendo sul suo account Twitter un suo disegno in cui dice: “Sono davvero felice di potervi incontrare tutti, grazie all’anime televisivo!”

Questa la sinossi:

Il demone al suo fianco è la sua salvezza.

La ragazza al suo fianco rappresenta il suo passato.

Il loro incontro avvenuto alla fine del diciannovesimo secolo nell’Impero Britannico dà il via a un racconto sulla ricerca di un luogo a cui appartenere.

Ai loro compagni emarginati, questo demone e questa ragazza sussurrano il loro racconto, nel buio della notte.

A proposito del manga C

The tale of outcasts di Makoto Hoshino ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nell’agosto 2019. Il manga è terminato nell’aprile 2021. L’ottavo e ultimo volume è stato distribuito insieme al settimo volume nel maggio 2021. In Italia l’opera è inedita.