L’anime Tutor Hitman Reborn!, adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Akira Amano, debutterà in chiaro sul canale Mediaset Italia 2. Per ora non conosciamo ancora la data ma appena avremo nuovi aggiornamenti ve lo faremo sapere!

L’anime Tutor Hitman Reborn!

L’anime Tutor Hitman Reborn! è stato creato dallo Studio Artland. Direttore della serie è Kenichi Imaizumi mentre Nobuaki Kishima si è occupato della composizione della serie. Hideki Mitsui, Kazuhisa Sakaguchi, Masashi Suzuki e Nobuaki Kishima sono gli sceneggiatori, Masayoshi Tanaka si è occupato del character design e Toshihiko Sahashi della musica.

Nel nostro Paese, la prima stagione dell’anime (recuperate il DVD su Amazon!) è stata pubblicata in home video da Yamato Video in un box che contiene tutti e 26 gli episodi, ed è stata trasmessa in televisione su Man-ga (canale 149 di Sky ) dal 17 novembre 2010 al 22 marzo 2011, e in seguito è stata trasmessa in streaming nel canale di YouTube di Yamato Animation. L’anime doppiato è ora disponibile su Anime Generation, il primo canale tematico interamente dedicato all’animazione giapponese. Vi ricordiamo che per poter accedere ad Anime Generation è necessario essere in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime Video, il cui prezzo è di 36 euro annuali o 3,99 euro mensili con una prova gratuita di 14 giorni.

A proposito del manga di Tutor Hitman Reborn!

Tutor Hitman Reborn! di Akira Amano è stato serializzato dalla rivista Weekly Shōnen Jump dal 4 aprile 2004 al 12 novembre 2012. I singoli capitoli sono stati in seguito pubblicati da Shūeisha in formato tankōbon per un totale di 42 volumi, il primo uscito il 4 ottobre 2004, mentre l’ultimo il 4 marzo 2013.

In Italia il manga, dopo una prima pubblicazione interrotta da parte di Planeta DeAgostini, è pubblicato dalla casa editrice Star Comics: