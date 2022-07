Continuano i cambiamenti al vertice della WWE. Attraverso una nota stampa diramata in queste ore, la Compagnia ha annunciato che Paul Levesque aka Triple H è ufficialmente tornato e ricoprirà un nuovo dirigenziale.

Triple H è tornato

Il pluricampione mondiale sarà l’Executive Vice President of Talent Relations, occupandosi dunque della gestione con i talenti della WWE. Si tratta di un ruolo che aveva ricoperto in passato prima di fermarsi per via di problemi al cuore, che lo hanno costretto ad annunciare il ritiro dal lottato.

“Non vedo l’ora di tornare alla mia precedente posizione di responsabile delle relazioni con i talenti. Sono in salute, carico e pronto a prendere il comando”, ha dichiarato Levesque. Non sappiamo se questo voglia dire che Triple H tornerà anche al comando di NXT, ormai ribrandizzato in NXT 2.0.

Il suo ultimo incontro in assoluto, invece, risale a un live event della WWE a Tokyo il 29 giugno di quell’anno, dove fece coppia con Shinsuke Nakamura. Oltre a essere un 14 volte campione del mondo, Triple H è stato uno dei volti principali della Monday Night War, scrivendo la storia assieme a Shawn Michaels e alla D-Generation X.

WWE has announced that effective immediately, Paul "@TripleH" Levesque will resume his executive position as EVP, Talent Relations. https://t.co/tPV28gXNDm — WWE (@WWE) July 22, 2022

Nell’ultimo mese la WWE ha provveduto a diversi cambiamenti: Stephanie McMahon, moglie di Triple H, è stata nominata la nuova CEO ad interim. Anche la figlia di Vince aveva annunciata di volersi prendere un periodo di pausa, ma è stata richiamata in corso d’opera per via delle controversie che hanno riguardato il padre e su cui al momento il Consiglio di Amministrazione sta indagando attentamente.

