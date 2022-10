Grandi cambiamenti in atto per la serie su Lanterna Verde prodotta da Greg Berlanti, volto ben noto ai fan dell’Arrowverse, e realizzata in esclusiva per HBO Max. Dopo l’uscita di scena dello scrittore Seth Grahame-Smith, che aveva già completato la stesura dei primi otto episodi, la produzione ha deciso di ripartire da zero e cambiare anche il protagonista. Lo show non si concentrerà più su Guy Gardner e Alan Scott, bensì su John Stewart, uno dei componenti più celebri della Green Lantern Corps.

La serie TV su Lanterna Verde cambia protagonista

La notizia è stata annunciata da The Hollywood Reporter, secondo cui Finn Wittrock e Jeremy Irvine, attori scelti per interpretare le due Lanterne Verdi, sarebbero ormai fuori dal progetto. I piani attuali sono quelli di partire con le riprese il prima possibile e di avere un budget più ristretto rispetto all’idea originaria. I cambiamenti in corso d’opera non avrebbero però nulla a che vedere con il recente annuncio che ha visto il regista James Gunn diventare co-chairman della nuova divisione DC Studios assieme a Peter Safran.

John Stewart è apparso nella serie animata Justice League Unlimited ed è stato protagonista del film d’animazione Green Lantern: Beware My Power, venendo doppiato da Aldis Hodge, interprete di Hawkman in Black Adam. La DC aveva annunciato un film su Lanterna Verde nel 2014, ma il progetto non ha mai visto la luce per poi essere tramutato in serie TV. Il pitch originario dello show prevedeva vari decenni e galassie lontane fra loro, a partire dalla Terra nel 1941 con la primissima Lanterna, l’agente gay dell’FBI Alan Scott, e poi nel 1984, con il presuntuoso maschio alfa Guy Gardner, passando infine per Bree Jarta, un eroe metà uomo e metà alieno.

Il personaggio di Lanterna Verde è purtroppo stato l’ultima ruota del carro in casa DC nell’ultima decade: dopo il flop del film con Ryan Reynolds, uscito nel 2011, non c’è più stata un’altra interpretazione in live action del noto eroe dei fumetti. I fan ci sono andati vicini con Wayne T. Carr che ha girato una scena per la Zack Snyder’s Justice League. Nonostante le foto diffuse in rete dal regista, la scena non è mai stata diffusa pubblicamente.