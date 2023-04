Lucasfilm ha finalmente confermato che l’attore danese Lars Mikkelsen interpreterà il Grand’ammiraglio Thrawn in live-action, uno dei personaggi più amati dell’Universo Espanso di Star Wars.

Lars Mikkelsen sarà il Grand’ammiraglio Thrawn

Thrawn, creato dallo scrittore di fantascienza Timothy Zahn, è caratterizzato dalla pelle blu, da un grande carisma frutto del suo genio strategico e da un grande capacità tattica. Quest’ultime due caratteristiche lo hanno portato ha conquistare un grande potere e a raggiungere il più alto rango nell’Impero.

La sua introduzione nell’Universo Espanso ha segnato un punto di svolta per la saga di Star Wars, e il suo ritorno in live-action è stato oggetto di speculazioni per anni. La sua reintroduzione in live-action attraverso le serie TV di Disney Plus rappresenta un dunque un grande passo avanti per il personaggio e per l’intera linea temporale di Star Wars. La scelta di Lars Mikkelsen per il ruolo del Grand’ammiraglio è stata accolta con entusiasmo dai fan di Star Wars che, secondo quanto riportato, non vedono l’ora di vedere il personaggio prendere vita sullo schermo.

Chi è Thrawn e perché è importante per Star Wars

Il Grand’ammiraglio Thrawn è stato introdotto per la prima volta nel romanzo di Timothy Zahn L’erede dell’Impero del 1991, che insieme ai successivi pubblicati (Sfida alla Nuova Repubblica e L’ultima missione) forma quella che viene definita come Trilogia di Thrawn. Il personaggio è diventando immediatamente iconico nell’Universo Espanso di Star Wars grazie alla sua abilità di intuire le strategie dei suoi avversari, che lo ha reso di fatto un avversario formidabile per la Nuova Repubblica, e di conseguenza uno dei personaggi più amati dell’Universo Espanso di Star Wars.

Dopo l’acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, il personaggio di Thrawn è stato reinserito nella continuità ufficiale di Star Wars attraverso la serie animata Star Wars Rebels come antagonista principale nella terza e quarta stagione.

