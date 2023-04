Durante l’evento stampa “Our Future In Streaming” Warner Bros. Discovery ha mostrato un primo teaser trailer di The Penguin, serie TV per Max che vedrà il ritorno di Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot aka Pinguino, una delle nemesi principali del cavaliere oscuro. Lo show è attualmente in produzione e arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming nel 2024.

The Penguin

Il teaser trailer di The Penguin, nuova serie con Colin Farrell

Dal video si evince una tonalità molto dark e senza fronzoli, come già accaduto in The Batman di Matt Reeves. Oswald Cobblepot dovrà farsi strada tra i ranghi criminali di Gotham dopo la morte di Carmine Falcone e utilizzerà ogni mezzo a sua disposizione per tornare in cima. The Penguin sarà composta da 8 episodi e fungerà da ponte per The Batman: Part II, in arrivo nel 2025. La sceneggiatura sarà curata da Lauren LeFranc, nota per i suoi lavori in serie TV come Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove, e Impulse. Fanno parte del cast anche Clancy Brown nei panni di Salvatore Maroni, boss del crimine ampiamente citato in The Batman, e Cristin Milioti in quelli di Sofia Falcone. Sarà di fatto lei l’antagonista ufficiale di Oswald Cobblepot nel suo tentativo di ascesa in quel di Gotham. Creata dallo scrittore Jeph Loeb e dall’artista Tim Sale, Sofia Falcone è apparsa per la prima volta in Batman: The Long Halloween #6 del 1997.

“La serie inizia una settimana dopo gli eventi di The Batman. Gotham si trova ancora sommersa dall’acqua” aveva dichiarato Colin Farrell in una passata intervista. “Ho letto la sceneggiatura del primo episodio e inizia con i miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Solo per questa scena, dopo averla letta, mi sono reso conto di come fosse tutto scritto tremendamente bene”. Si vocifera anche di un cameo di Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro, ma al momento non ci sono conferme.