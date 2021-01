L’associazione scout UK regala il D&D Starter Set ai suoi membri

Scout e Dungeons and Dragons: ammettiamolo, non è un abbinamento che saremmo portati a fare facilmente.

Diversamente deve averla pensata l’associazione scout inglese che ha annunciato una nuova collaborazione con con il gioco di ruolo più famoso del mondo.

Questa partnership sarà ufficialmente attiva a partire dal quindici gennaio, ma già da ora è possibile avere tutte le informazioni del caso proprio dalla pagina dell’associazione scout britannica.

Per gli appassionati di stemmi, distintivi e onorificenze sarà possibile acquistare lo Scouts Entertainer Activity Badge.

Va da sé, come per tutte le medaglie, che per poterlo avere non sarà sufficiente andare allo store online (dove è acquistabile solo da chi riveste, all’interno del movimento scout, precise ruoli), ma bisognerà anche dimostrare di meritarlo.

E a tal proposito ci sono solo due modi per farlo:

scrivere un’opera di intrattenimento originale che coinvolga altri compagni durante un bivacco o un’altra attività degli scout e quindi proporla a scuola, ad altri compagni scout o ad una serata in famiglia

Essere parte attiva in uno spettacolo degli Scout

Inutile dire che D&D sposa perfettamente tutti questi punti: la creazione di avventure originali, e la loro condivisione con amici o parenti, è da sempre il suo principale pilastro portante. E ugualmente superfluo è sottolineare come un’avventura possa risultare divertente e ben riuscita solo se c’è la partecipazione attiva di tutti giocatori.

Ma a collaborazione con D&D va ben oltre lo stemma. Stando a quanto riportato dal comunicato già da ora è possibile ottenere una copia digitale gratuita dello Starter Set: per farlo sarà sufficiente inserire la matricola che attesta l’appartenenza all’associazione

Ma le sorprese non si fermano qui: a partire dalla fine del mese si potrà ottenere anche una copia fisica gratuita del suddetto kit. Per averla, oltre ad inserire la già citata matricola, basterà coprire le spese di spedizione.

Purtroppo, almeno per quanto ci è dato di sapere, l’iniziativa è limitata al solo corpo scout inglese.

Da parte nostra non possiamo che essere felici di questa iniziativa e del prodotto scelto per accompagnarla: lo Starter Set è ritenuto da praticamente tutti il mezzo perfetto per conoscere l’attuale edizione di D&D. All’interno della scatola è infatti possibile trovare tutto il necessario per iniziare: una versione ridotta del regolamento di gioco, un’avventura, diversi personaggi pre-generati e un set di dadi.