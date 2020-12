L’attacco dei Giganti 4 – in pausa, titoli e sinossi degli episodi 3 e 4

L’attacco dei Giganti 4 ha debuttato questa settimana in Italia ma a quanto pare è già ora di una pausa. A causa delle festività natalizie infatti il quinto episodio dell’ultima stagione dell’anime non andrà in onda il 3 gennaio ma è slittato al 10 di gennaio.

Nel frattempo sono anche trapelati i titoli e le sinossi degli episodi 3 e 4 ovvero i 62 e 63 totali dei 75 totali previsti come riportatovi.

L’episodio 3 (in Italia dal 15 dicembre) si intitolerà “La porta della speranza”. Questa la sinossi:

Tornato a casa, il guerriero Reiner Braun vive di nuovo con sua madre. Quella notte Reiner ricorda i suoi giorni di infanzia quando voleva solo diventare un guerriero. Figlio di madre eldiana, il sogno di Reiner è quello di ottenere un titolo onorario di Marley e vivere anche con il padre che lo aveva abbandonato. Crede infatti che se erediterà il potere dei giganti e diventerà un eroe per salvare il mondo, il suo sogno si concretizzerà.

L’episodio 4 (in Italia dal 22 dicembre) si intitolerà “Da mano a mano”. Questa la sinossi:

Falco Grice, uno dei candidati-guerriero, deve ereditare il Gigante Corazzato al fine di proteggere l’amica Gabi Braun, anch’essa candidata, per la quale prova dei sentimenti. Tuttavia la differenza tra i due è considerevole. Improvvisamente, mentre Falco cammina in città viene avvicinato da un uomo.

L’attacco dei Giganti 4 – in Italia

Dynit ha annunciato l’arrivo in simulcast de L’attacco dei Giganti 4 a partire dall’8 dicembre sulla piattaforma streaming gratuita VVVVID.

Ma non è tutto perché a partire dal 18 di dicembre invece L’attacco dei Giganti 4 sarà disponibile doppiato in italiano sia su VVVVID che su Amazon Prime Video.

Lasciandovi con il trailer, vi ricordiamo che L’attacco dei Giganti 4 è l’ultima stagione del fortunato anime!

Eccovi invece Dynit ha presentato la serie:

“Il gigante ha continuato incessantemente a cercare la libertà. Ha combattuto per la libertà. Il suo nome è Gigante d’Attacco.” Al di là del muro viene finalmente svelata la verità. Finora l’umanità ha compiuto dei sacrifici immensi, ma bisogna continuare ad andare avanti. Sono passati sei anni dall’attacco del Gigante Colossale. Il Corpo investigativo conduce un’indagine al di fuori del Wall Maria. “Fuori dalle mura c’è il mare, e il mare significa libertà. Almeno è così che ho sempre creduto…”. Ma il mare che gli esseri umani hanno raggiunto per la prima volta… sarà veramente sinonimo di libertà?

L’attacco dei Giganti – il manga e l’anime

L’attacco dei Giganti è pubblicato in Italia da Planet Manga con 29 volumi sui 32 già disponibili in Giappone.

Eccovi la sinossi della serie:

In un medioevo alternativo i Giganti, altissime e mostruose creature che si cibano di carne umana, minacciano con la loro presenza l’umanità. Nonostante la costruzione di una città protetta da ben tre mura di cinta, nell’anno 845 i Giganti, guidati da un Gigante Colossale, torneranno all’attacco. In questa battaglia il protagonista Eren perderà sua madre, divorata viva davanti ai suoi occhi. Straziato dal dolore, insieme al suo amico d’infanzia Armin e alla sua sorella adottiva Mikasa, entrerà a far parte dell’esercito e cercherà, con tutte le sue forze, di vendicarsi.

Il manga ha ispirato una serie anime composta attualmente da tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix. La quarta stagione dell’anime, l’ultima, avrebbe dovuto debuttare nel corso dell’Autunno del 2020.