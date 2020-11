L’attacco dei Giganti 4 su VVVVID e Amazon Prime Video anche in italiano

Nella tarda serata di ieri attraverso un post su tutti i suoi canali ufficiali, Dynit ha annunciato l’arrivo in simulcast de L’attacco dei Giganti 4 a partira dall’8 dicembre sulla piattaforma streaming gratuita VVVVID.

Ma non è tutto perché a partire dal 19 di dicembre invece L’attacco dei Giganti 4 sarà disponibile doppiato in italiano sia su VVVVID che su Amazon Prime Video.

Lasciandovi con il trailer, vi ricordiamo che L’attacco dei Giganti 4 è l’ultima stagione del fortunato anime!

Eccovi invece Dynit ha presentato la serie:

“Il gigante ha continuato incessantemente a cercare la libertà. Ha combattuto per la libertà. Il suo nome è Gigante d’Attacco.” Al di là del muro viene finalmente svelata la verità. Finora l’umanità ha compiuto dei sacrifici immensi, ma bisogna continuare ad andare avanti. Sono passati sei anni dall’attacco del Gigante Colossale. Il Corpo investigativo conduce un’indagine al di fuori del Wall Maria. “Fuori dalle mura c’è il mare, e il mare significa libertà. Almeno è così che ho sempre creduto…”. Ma il mare che gli esseri umani hanno raggiunto per la prima volta… sarà veramente sinonimo di libertà?

L’attacco dei Giganti 4 non è l’unica novità del palinsesto natalizio targato Dynit e VVVVID.

A gennaio infatti arriveranno altre 3 serie doppiate in italiano e in anteprima sia sia su VVVVID che su Amazon Prime Video.

Riko è una bambina che, con molti altri, vive all’interno dell’orfanotrofio Belchero, gestito da una severissima direttrice. I bambini devono raccogliere, per la direttrice, dei cimeli che trovano scavando sull’orlo dell’abisso, una grande voragine su cui è nata la città di Orth. Riko, durante un’uscita, trova un ragazzino robot, che poi lei chiamerà Reg. Reg non ricorda nulla di sé: non sa da dove provenga e come mai sia un robot.