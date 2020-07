L’Attacco dei Giganti: è morto l’attore Haruma Miura

NHK riporta che sabato 18 luglio 2020 è stato trovato morto nella sua abitazione di Tokyo l’attore Haruma Miura. L’attore aveva solo 30 anni e la polizia avrebbe avviato delle indagine per stabilire se si tratti di un caso di suicidio o una tragica fatalità, non sono stati infatti rese note le circostanze in cui è stato ritrovato il corpo.

Haruma Miura, nato nella prefettura di Ibaraki il 5 aprile 1990, debuttò da bambino nella serie Agri nel 1997, mentre il primo ruolo da protagonista fu nel film Catch A Wave del 2006.

L’attore era noto per aver partecipato a numerose trasposizioni live action di manga di successo; il suo ruolo più famoso è senza ombra di dubbio quello di Eren Jaeger nei film dal vivo basati su L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama.

Tra le altre sue interpretazioni ricordiamo Ren Kazama in Gokusen, Shota Kazehaya in Arrivare a Te, Izumi in Akihabara@DEEP, Ito Kamotaro in Gintama 2: Okite wa Yaburu Tame ni Koso Aru e Yama nel film in computer grafica Space Pirate Captain Harlock.

