L’Attacco dei Giganti (Attack on Titan) continua ad avere successo in tutto il mondo, attirando sempre più fan. In attesa della fine dell’anime, che avverrà molto preso, Hajime Isayama (autore e disegnatore del manga) ha voluto stuzzicare i fan con l’idea di un possibile spinoff su Levi, uno dei personaggi più amati dai fan. Niente di concreto, come dichiarato ai microfoni Crunchyroll, ma l’idea rimane.

Il creatore de L’Attacco dei Giganti parla di un possibile spinoff

Ho qualcosa in mente riguardo a Levi, ma al tempo stesso non so se riuscirò a scriverne. Nella mia mente ho immaginato una possibile storia per lui, ma tra idearla e scriverla ce ne passa di tempo. E scrivere un manga è diventato un compito molto difficile per me.

Levi Ackerman, noto anche come Capitano Levi, è il capitano della Squadra Operazioni Speciali all’interno dell’Armata Ricognitiva e si vocifera essere il soldato più forte dell’umanità. Le sue caratteristiche fisiche e comportamentali lo hanno reso uno dei personaggi più popolari dell’anime sin dalla prima stagione. L’Attacco dei Giganti è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit). La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte ha esordito il 9 gennaio 2022 per concludersi il 3 aprile con 12 episodi ed è disponibile per la visione con sottotitoli in italiano su Cruchyroll. La terza parte della stagione finale, si dividerà in due trimestri e il primo comincerà il 4 marzo.