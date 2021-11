L’attacco dei Giganti: interrotta la vendita delle fasce degli eldiani

La seconda parte della stagione finale de L’attacco dei Giganti, adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Hajime Isayama, pubblicato in Italia dalla Planet Manga, inizierà il 9 gennaio 2022. Per l’occasione era stato messo in vendita nuovo merchandise, tra cui le fasce che gli Eldiani sono costretti a indossare come segno identificativo. Ora, il sito ufficiale dell’anime, dopo avere annunciato il prezzo delle fasce per il pre-ordine che ha aperto domenica, ha deciso di ritirarle dalla vendita dopo che il comitato di produzione dell’anime ha riconosciuto che queste potrebbero evocare immagini di discriminazione.

Ritirate dalla vendita le fasce degli Eldiani

All’interno della storia dell’anime e del manga de L’attacco dei Giganti, lo stato di Marley ha istituito una legge che impone a tutti i membri di un’identità etnica-culturale nota come Eldiani di indossare una fascia che li identifica e li discrimina dal resto della popolazione di Marley.

I Marleyani costringono gli Eldiani a vivere in ghetti segregati, e gli Eldiani sono generalmente accolti con un misto di disprezzo e paura, derivanti da una complessa storia di violenza e oppressione. La fascia al braccio evoca molte pratiche di abbigliamento discriminatorie nella storia della vita reale, ma soprattutto il “distintivo giallo” o “distintivo ebraico” che gli ebrei furono fatti indossare dalle potenze dell’Asse negli anni ’30 e ’40. Per tale motivo le fasce degli Eldiani sono state ritirate dal mercato.

A proposito de L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è stato pubblicato da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 capitoli e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili (recuperate l’ultimo volume su Amazon!).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono vedere gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La stagione finale, il cui obiettivo è quello di adattare la conclusione del manga, è prodotto da Studio MAPPA e la prima parte è andata in onda tra il 7 dicembre 2020 e il 29 marzo 2021. La prima parte stagione finale è disponibile integralmente per la visione sia con sottotitoli che con doppiaggio su VVVVID e Prime Video (Amazon). Da poco è visibile anche su Netflix. Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.