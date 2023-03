Eren, nel finale de L’Attacco dei Giganti, sfodererà il potere del Gigante Fondatore. La sua identità è stata un mistero per tanto tempo, ma ora, in occasione del debutto de L’Attacco dei Giganti Stagione Finale Parte 3 (cliccate qui per scoprire tutto ciò che sappiamo in merito) finalmente gli appassionati avranno modo di scoprirlo nella sua devastante interezza.

L’Attacco dei Giganti: l’identità del Gigante Fondatore, il potere di Eren nel finale

Il Gigante Fondatore, definito anche come Progenitore, è il capostipite dei Nove Giganti. Possiede la conoscenza del mondo e il potere del boato mediante il quale riesce a riunire e controllare la marcia dei Giganti senza raziocinio oltre che a modificare i ricordi e la fisionomia dei corpi dei discendenti di Ymir. In più, secondo il comitato di ricerca biologico di Marley, il Gigante Fondatore rappresenta in maniera figurata il percorso dove si incontrano i discendenti di Ymir e i Giganti, definita anche col termine di Coordinata.

Eren eredita il potere del padre Grisha e possiede l’abilità di controllare Giganti e di far loro eseguire attacchi mirati a selezionati obiettivi. Tuttavia, inizialmente, l’abilità per Eren può essere usata solo se in contatto con un Gigante di sangue reale. Il primo risveglio di Eren è accaduto accidentalmente toccando il palmo della versione Gigante di Dina Fritz (prima moglie di Grisha, quindi matrigna di Eren, nonchè colei che ha ucciso la madre di Eren stesso) che ha permesso a orde di Giganti di sopprimere Dina. Quatto anni più tardi, quindi nella fase finale, Eren riesce a risvegliare il potere a piena capacità dopo aver convinto l’anima della fondatrice Ymir Fritz (confinata nella Coordinata) a destinargli il suo potere, ovvero possedere il potere di coloro i quali sono stati insigniti del potere del Fondatore in precedenza.

La versione di Eren del Gigante Fondatore

Lo stesso autore del manga, Hajime Isayama, in occasione dell’edizione Home Video de L’Attacco dei Giganti Stagione Finale Parte 2, ha svelato il nome ufficiale della versione di Eren del Gigante Fondatore, ovvero Shuubi no Kyojin (終尾の巨人). E’ possibile tradurre il nome in “Gigante Finale” o “Gigante della Fine“. In ogni caso sarà il Gigante che proverà a mettere fine una volta per tutte al male del mondo creato dal maestro Isayama.

Ricordiamo che la prima metà della Parte 3 durerà un’ora ed esordirà il 4 marzo 2023 (in Italia sarà ancora il 3), mentre la seconda e ultima metà esordirà sempre nel corso di quest’anno. In merito la trasmissione in streaming oltreoceano la prima parte sarà divisa in tre episodi disponibili nel medesimo giorno.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte ha esordito il 9 gennaio 2022 per concludersi il 3 aprile con 12 episodi ed è disponibile per la visione con sottotitoli in italiano su Cruchyroll. La terza parte della Stagione Finale si dividerà in due metà e la prima comincerà il 4 marzo 2023. La seconda esordirà nel corso del 2023: