L’attore Eddie Redmayne critica il suo ruolo in The Danish Girl

L’attore britannico Eddie Redmayne ha cambiato idea a proposito del suo ruolo in The Danish Girl, considerandolo come un errore. The Danish Girl (link Amazon)è un film biografico del 2015, diretto da Tom Hooper, basato sulla vita di Lili Elbe, una donna transgender e una delle prime destinatarie di un intervento chirurgico di riassegnazione del genere.

Al momento della sua uscita nei cinema, The Danish Girl è stato bersagliato da numerose polemiche, proprio per via dei temi trattati. Tuttavia, il film ha comunque riscosso un grande successo di critica, ottenendo un nutrito numero di nomination e vittorie nella maggior parte delle più importanti premi cinematografici, tra le quali l’Oscar ad Alicia Vikander, già Lara Croft del reboot di Tomb Raider del 2018, che nel film è apparsa al fianco di Redmayne nel ruolo della compagna di Lili, Gerda Wegener.

Nel corso di una recente intervista rilasciata al Sunday Times Redmayne, parlando della sua carriera, ha dichiarato che la sua interpretazione nel ruolo di Lili Elbe è stato un errore e che, se la cosa gli venisse proposta oggi rifiuterebbe senza pensarci. L’attore ha giustificato la sua affermazione sostenendo che, sebbene mosso dalle migliori intenzioni far interpretare a lui, o a un’altro attore cisgender, un ruolo del genere è fondamentalmente sbagliato, in quanto la scelta più corretta sarebbe stata quella di far interpretare Lili Elbe proprio a una persona transgender. Redmayne ha aggiunto anche che allora come adesso, nella maggior parte delle volte i casting non tengono praticamente di conto gli appartenenti alla comunità LGBTQ+, che quindi sono effettivamente poco rappresentati, nonostante la crescente tendenza a una maggiore inclusività, sia nel cinema, che nelle serie tv.

Nonostante abbia ricoperto un ruolo da protagonista nel musical Les Misérables, la performance più acclamata di Redmayne è stata quella nei panni del professor Stephen Hawking in La Teoria del Tutto, che gli è valsa numerosi premi, tra cui le vittorie nella categoria Best Actor agli Academy Awards, ai BAFTA e ai Golden Globes. Il ruolo che ha reso però davvero famoso l’attore al grande pubblico però, rimane forse quello del mago zoologo Newt Scamander, nel film spin off della saga di Harry Potter, Animali Fantastici e dove trovarli. Redmayne continua anche con il suo lavoro al di fuori dell’ambiente cinematografico. L’attore è tornerà a calcare il palcoscenico con l’ultimo arrangiamento teatrale di Cabaret, dove reciterà nei panni dell’Emcee.