Laura Zuccheri sarà la prima donna a disegnare una storia di Tex

Tex festeggia i suoi 70 anni: quale miglior momento se non questo per portare novità e inserire come illustratrice una donna, per la prima volta? Ecco a voi Laura Zuccheri, classe 1971, che firmerà accanto a Mauro Boselli TEX. DOC!, in uscita il prossimo 20 giugno.

Per anni, Zuccheri è stata una colonna portante dell’universo di Julia, maestra d’espressività ed eleganza grafica tra i chiaroscuri di Garden City. Ma la sua vera passione sono proprio le praterie e i deserti della Frontiera americana: una passione che ha spinto la Casa editrice di via Buonarroti ad affidarle quella che si presenta come la prima storia di Tex mai realizzata da un’illustratrice. Del resto, Laura ha ampiamente mostrato quanto le sia consono l’universo realistico ed energico che per tradizione è l’essenza dell’Avventura western, per esempio collaborando al “Ken Parker Magazine” e realizzando anche una copertina per un “Color Tex”. Non poteva dunque esserci matita migliore per dar vita a questa nuova importante avventura dei Pards!

In occasione dell’uscita del nuovo Texone che la vede all’opera, è stata organizzata al Bonelli Point del Mondadori Megastore di via Marghera a Milano una presentazione esclusiva in programma per giovedì 20 giugno alle ore 18.30: Mauro Boselli e Laura Zuccheri incontreranno i lettori presso la sala conferenze dello store e firmeranno copie di TEX. DOC! (ingresso libero fino a esaurimento posti). La stessa Zuccheri ha commentato:

Affrontando “Tex”, ho dovuto rimettere in discussione tutti gli elementi tecnici che credevo di aver acquisito una volta per sempre. È una questione di sfumature molto sottili, non sempre razionalizzabili. Una sfida davvero dura, anche per i professionisti più navigati. Al principio, era come impugnare la matita con dei pesi da cento chili attaccati alle dita, ma poi mi sono persuasa che la soluzione stava già tutta nello spirito del personaggio: fare quello che credi sia giusto e non pensarci più!